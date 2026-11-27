Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị ở thành phố New York, Mỹ ngày 10/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo số liệu do Cục Thống kê Dân số thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 27/11, mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng 10/2026 đã tăng 10,7% (tương đương 14,4 tỷ USD) lên 149,5 tỷ USD. Con số này vượt xa mức dự báo thâm hụt 133 tỷ USD được các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát trước đó của giới truyền thông.

Trong tháng 10/2026, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ đã tăng vọt 21,1 tỷ USD lên mức 365,3 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 6,7 tỷ USD lên 215,8 tỷ USD.

Báo cáo trước đó của Chính phủ Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại đã lấy đi tới 3,21 điểm phần trăm trong tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quý III/2026, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp thương mại không đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, lực cản từ nhập siêu đã được bù đắp nhờ sức chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và làn sóng đầu tư trang thiết bị phục vụ AI của khối doanh nghiệp. Thực tế đó giúp nền kinh tế Mỹ trong quý III/2026 vẫn đạt mức tăng trưởng quy đổi theo năm là 4,3%, tăng tốc mạnh so với mức 2,2% của quý II/2026.