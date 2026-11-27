Với vai trò Chủ tịch CPTPP 2026, một trong những ưu tiên trọng tâm của Việt Nam là thúc đẩy các hoạt động kết nối trong khuôn khổ Cơ chế Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – EU và CPTPP – ASEAN.

Tại cuộc họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 chiều 27/11 tại Hà Nội, Mekong ASEAN đã đặt câu hỏi liên quan đến việc triển khai cơ chế đối thoại giữa CPTPP và ASEAN trong năm Việt Nam làm Chủ tịch CPTPP 2026.

Giải đáp nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, CPTPP là một hiệp định rất quan trọng vì đưa ra những tiêu chuẩn mà thường được mô tả là "tiêu chuẩn vàng" trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa các quốc gia.

Với tư cách Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam đã trao đổi với các nước thành viên về việc làm sao để tiêu chuẩn vàng này có thể được mở rộng, được làm cơ sở tăng cường hợp tác giữa CPTPP với các khối khác, đặc biệt là những đối tác có cùng quan điểm, hướng tới các tiêu chuẩn cao trong thương mại quốc tế. Chính vì vậy, các nước CPTPP đã đồng thuận lựa chọn thúc đẩy đối thoại với cả EU và ASEAN.

Trong đó, các nước CPTPP cùng ASEAN đã xác định những trọng tâm hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hai bên.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng thái trả lời báo chí tại cuộc họp. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Một trong những ưu tiên được xác định trong năm qua là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối và hưởng lợi từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khuôn khổ CPTPP, các bên đã thống nhất nhiều sáng kiến hợp tác cùng ASEAN để thúc đẩy mục tiêu này.

Bên cạnh việc kết nối thương mại, hai bên đã triển khai các sáng kiến giúp cơ quan xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Một vấn đề khác cũng được CPTPP và ASEAN xác định ưu tiên là chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh trên quy mô toàn cầu. Trong khi đó, ASEAN đã ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số (DEFA), đây là một hiệp định chưa có tiền lệ trong hợp tác khu vực. CPTPP cũng có một chương về thương mại điện tử với tiêu chuẩn rất cao.

Đây chính là cơ sở để hai bên kết nối, hợp tác thúc đẩy thương mại điện tử thời gian tới, phù hợp với định hướng chung. "Trong quá trình này, chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được hưởng lợi rất nhiều từ chuyển đổi số và việc tham gia vào sân chơi kinh tế số, nên sáng kiến này đã nhận được sự đồng thuận cao từ cả hai phía," Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chia sẻ.

Thứ trưởng cũng lưu ý, CPTPP đặt ra bộ tiêu chuẩn rất cao, trong khi ASEAN với tư cách là một khối kinh tế có quy mô lớn và năng động hàng đầu khu vực cũng rất mong muốn kết nối với các tiêu chuẩn cao này. Đây chính là tiền đề để hai bên hướng tới mở rộng các sáng kiến và thúc đẩy sự hợp tác trong thời gian tới.

Năm Chủ tịch CPTPP 2027 của Peru: 4 trụ cột trọng tâm

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp, với tư cách đại diện nước Chủ tịch CPTPP 2027, Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru, ông Rogers Martín Valencia Espinoza cho biết, ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch của nước này là mang lại những kết quả thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp, cũng như lợi ích cụ thể cho người dân tại các nước thành viên CPTPP.

Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru Rogers Martín Valencia Espinoza nêu 4 trụ cột trong năm Chủ tịch CPTPP 2027. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Peru hiện đã xây dựng khung hành động gồm 4 trụ cột: đẩy mạnh thực thi Hiệp định, hiện đại hóa Hiệp định, mở rộng thành viên và thúc đẩy đối thoại với các đối tác.

Bộ trưởng Peru nhấn mạnh, bên cạnh nỗ lực xây dựng Hiệp định, điều cần thiết hiện nay là hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp biết đến và áp dụng được các quy tắc trong CPTPP.

Bên cạnh đó, Hiệp định đi vào thực thi trong nhiều năm, trong khi thế giới đang biến động với tốc độ rất nhanh. Điều này đòi hỏi CPTPP cũng phải chuyển mình thông qua việc hiện đại hóa các nội dung cam kết.

Bộ trưởng Roges Martín Valencia Espinoza cũng bày tỏ sự trân trọng với vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong năm 2026 cùng sự phối hợp của các nước đối tác trong việc duy trì đối thoại thương mại và đầu tư. Bộ trưởng khẳng định, CPTPP đang thiết lập khuôn khổ cho một nền thương mại toàn cầu mở, hợp tác chặt chẽ với các khối như ASEAN và EU.

Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Foo Cexiang hoan nghênh việc Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm nay đã tổ chức thành công các đối thoại doanh nghiệp CPTPP – ASEAN – EU. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Trong khi đó, với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027, đại diện Singapore cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Peru trên cương vị Chủ tịch CPTPP để đẩy mạnh thuận lợi hóa thương mại, tăng cường khả năng tương tác trong thương mại số và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Foo Cexiang cho rằng, sự hợp tác này mang lại ý nghĩa lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Bởi Singapore sẽ tập trung giải quyết các rào cản phi thuế quan, đơn giản hóa thủ tục hải quan, và quan trọng nhất là giảm thiểu chi phí cũng như các vướng mắc về thủ tục.

Bộ trưởng Foo Cexiang cũng hoan nghênh việc Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm nay đã tổ chức thành công các đối thoại doanh nghiệp CPTPP – ASEAN – EU; đồng thời chia sẻ đã nhận được những phản hồi tích cực của cộng đồng doanh nghiệp khu vực về các cuộc đối thoại này.