Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 26-11-2026 về tổ chức đánh giá năng lực số của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá trong tháng 11-2026 đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường. Việc đánh giá thực hiện theo Khung năng lực số tại Văn bản số 601 CV/TU ngày 28-4-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Trong tháng 12-2026, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. Nhóm này được đánh giá theo Khung năng lực số ban hành tại Quyết định số 1869-QĐ/TU ngày 18-5-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Việc đánh giá được thực hiện trực tuyến trên nền tảng “Bình dân học vụ số” hoặc nền tảng đào tạo và quản lý năng lực số dùng chung của thành phố. Người tham gia sử dụng máy tính hoặc thiết bị có kết nối internet, đăng nhập bằng tài khoản được cấp để làm bài trong thời gian quy định. Nội dung đánh giá được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hệ thống tự động ghi nhận, chấm điểm và tổng hợp kết quả theo quy định.

Thành phố phấn đấu 100% người hoàn thành bài đánh giá được thông báo kết quả theo từng nhóm năng lực và được khuyến khích học tập, bồi dưỡng phù hợp. Tỷ lệ hoàn thành được tính trên danh sách do cơ quan, đơn vị rà soát, xác nhận, căn cứ số người đã làm xong bài và được hệ thống ghi nhận kết quả.

Việc đánh giá năng lực số là bước đầu trong quá trình bồi dưỡng, thực hành và đánh giá lại năng lực của mỗi cá nhân. Kết quả được sử dụng để xây dựng hồ sơ năng lực số, đề xuất nội dung học tập cho từng cá nhân, ưu tiên những kỹ năng cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ, khai thác dữ liệu, sử dụng nền tảng dùng chung và bảo đảm an toàn thông tin.

Thành phố đặt mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị xác định được những kỹ năng số cần ưu tiên bồi dưỡng, đề xuất nội dung tập huấn gắn với vị trí việc làm và nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm 2027. Thành phố cũng từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực số, phân quyền khai thác và cập nhật thường xuyên để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Kế hoạch yêu cầu người tham gia tự giác, trung thực để kết quả phản ánh đúng năng lực của từng cá nhân. Khả năng vận dụng kỹ năng số vào thực hiện nhiệm vụ là thước đo hiệu quả bồi dưỡng.