Mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Tối 27/11, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp đã diễn ra lễ khai mạc Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức chương trình khẳng định, Festival là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch quy mô lớn.

Thông qua các hoạt động tại Festival, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tăng cường giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước; thúc đẩy liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Bá Chính - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ khai mạc Festival.

Đây là năm thứ tư liên tiếp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Festival. Năm nay, Festival có khoảng 180 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hàng nghìn sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản mang bản sắc văn hóa vùng miền được giới thiệu tới người dân, du khách.

Festival được bố trí thành 3 khu vực, gồm: Không gian giới thiệu thành tựu phát triển nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng của Thái Nguyên; khu vực trưng bày sản phẩm của các tỉnh, thành phố; không gian quảng bá văn hóa, du lịch, nông nghiệp, nông thôn và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, Festival là cơ hội tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác, thiết lập quan hệ kinh doanh với các đơn vị phân phối. Hoạt động giao dịch trực tiếp cũng giúp các chủ thể nắm bắt thị hiếu, sức mua và xu hướng tiêu dùng, từ đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì và nâng cao chất lượng hàng hóa.

Đặc biệt, đối với các sản phẩm nông nghiệp, OCOP và làng nghề, khả năng tiếp cận thị trường có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì quy mô sản xuất, phát triển thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người dân. Các chương trình xúc tiến thương mại được duy trì thường xuyên sẽ hỗ trợ những chủ thể có quy mô sản xuất nhỏ từng bước mở rộng kênh bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh và các đại biểu tham dự chương trình.

Khai thác dư địa tăng trưởng thương mại, du lịch

Năm 2026, hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lũy kế 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 91.935,5 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 13,5% của cả nước. Ước tính cả năm 2026, chỉ tiêu này đạt 115.189,8 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2025.

Mức tăng trưởng trên tạo nền tảng thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm. Festival được tổ chức vào thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Festival.

Thái Nguyên cũng có nhiều tiềm năng phát triển thương mại gắn với du lịch thông qua khai thác giá trị nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương. Trong 10 tháng năm 2026, Thái Nguyên đón 7,77 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 11.091 tỷ đồng, tăng 61,74% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng khách du lịch là nguồn cầu quan trọng đối với các sản phẩm đặc sản, quà tặng, hàng thủ công mỹ nghệ và dịch vụ địa phương. Phát triển các sản phẩm mang bản sắc riêng, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và hình thức hấp dẫn sẽ giúp các cơ sở sản xuất khai thác hiệu quả hơn thị trường này.

Thông qua Festival, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, thưởng thức đặc sản và trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền. Đây cũng là cơ sở để các địa phương nghiên cứu phát triển sản phẩm phục vụ du lịch, hình thành các điểm giới thiệu, bán hàng gắn với điểm tham quan và làng nghề truyền thống.

Gắn xúc tiến thương mại với phát triển du lịch hướng đến hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, phân phối đến cung ứng dịch vụ, qua đó gia tăng giá trị kinh tế của sản phẩm địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026 diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 2/12/2026. Chương trình là hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm "60 ngày đêm tăng tốc - bứt phá - về đích" do UBND tỉnh Thái Nguyên phát động, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và đưa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đi vào chiều sâu.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Festival.

Với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố, Festival Nông sản, OCOP, Làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026 tạo thêm cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong dịp cuối năm. Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu, Festival góp phần đưa sản phẩm đặc trưng của các vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối, nâng cao giá trị thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề.