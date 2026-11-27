Hình ảnh người dân Bangladesh. Ảnh tư liệu: Getty Images/ TTXVN

Trong nửa đầu tháng 11, các nhà bán lẻ thời trang toàn cầu, trong đó có Zara và H&M, đã chuyển gần 10% đơn hàng hàng tháng khỏi Bangladesh. Động thái diễn ra khi tình trạng đình công, biểu tình làm gián đoạn sản xuất, trong khi chi phí gia tăng bào mòn lợi thế vốn giúp quốc gia Nam Á trở thành trung tâm gia công hàng may mặc hàng đầu thế giới.

Theo ba chủ nhà máy, từ ngày 1 đến 18/11, các thương hiệu đã chuyển khoảng 254 triệu USD đơn hàng khỏi Bangladesh, phần lớn sang nước láng giềng Ấn Độ. Đây là đòn giáng mạnh vào một trong những trụ cột kinh tế của Bangladesh, đồng thời làm dấy lên lo ngại hoạt động dịch chuyển đơn hàng sẽ kéo dài ngay cả khi tình hình bất ổn hiện tại được kiểm soát.

Bangladesh hiện là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Tuy nhiên, tiền lương tăng, thiếu năng lượng và bất ổn chính trị đang làm suy yếu lợi thế chi phí thấp từng thu hút các thương hiệu quốc tế.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA), các cuộc biểu tình đã gây thiệt hại sản xuất hơn 400 triệu USD. Ngành may mặc đóng góp hơn 80% kim ngạch xuất khẩu và tạo ra gần 40% việc làm trong lĩnh vực sản xuất của nước này.

Ấn Độ hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng dịch chuyển

Ấn Độ đang trở thành điểm đến hưởng lợi lớn nhất từ các đơn hàng rời Bangladesh. Bên cạnh đó, các thương hiệu cũng tìm đến Việt Nam, Campuchia và Indonesia nhằm giảm rủi ro chuỗi cung ứng và bảo đảm tiến độ giao hàng.

Áp lực đối với ngành may mặc Bangladesh gia tăng sau khi chính phủ nước này hôm 25/11 thông qua mức tăng 36% lương tối thiểu cho công nhân dệt may. Dù vậy, đây vẫn là mức điều chỉnh thấp nhất trong vòng 40 năm và chưa đáp ứng yêu cầu tăng lương lên hơn gấp đôi của người lao động.

Quyết định này tiếp tục châm ngòi các cuộc đụng độ mới giữa công nhân và cảnh sát. Trong khi đó, Abdur Rahman Tarafder, Thư ký Bộ Lao động và Việc làm Bangladesh, đánh giá mức tăng lương là “thỏa đáng” và kỳ vọng toàn bộ công nhân ngành may mặc sẽ trở lại làm việc từ ngày 29/11.

Các lãnh đạo ngành cho rằng việc tăng lương sẽ tiếp tục thu hẹp lợi thế chi phí lao động của Bangladesh so với Ấn Độ. Tuy nhiên, các tổ chức công đoàn nhận định mức lương mới vẫn thấp nếu so với tiêu chuẩn chung của ngành may mặc toàn cầu.

Ba chủ nhà máy, đề nghị giấu tên vì lo ngại ảnh hưởng quan hệ với các khách hàng quốc tế, cho biết tình trạng bất ổn đã khiến Zara, H&M, Marks & Spencer, Celio cùng nhiều thương hiệu khác chuyển đơn hàng sang nơi khác, trong đó Ấn Độ tiếp nhận phần lớn.

Inditex, công ty sở hữu Zara, từ chối bình luận về thông tin của truyền thông Mỹ. Marks & Spencer, H&M và Celio chưa phản hồi yêu cầu đưa ra ý kiến.

Thông tin về làn sóng dịch chuyển đơn hàng cũng thúc đẩy cổ phiếu ngành dệt may Ấn Độ tăng mạnh. Gokaldas Exports có thời điểm tăng 11%, trong khi Trident tăng khoảng 5%. Các doanh nghiệp tiềm năng hưởng lợi khác như Welspun Living, KPR Mill và Vardhman Textiles đều tăng khoảng 2%.

M. Mohiuddin Chowdhury, giám đốc BGMEA, cho biết chi phí tiền lương, tiện ích và nguyên liệu đầu vào đang tạo thêm sức ép lên các nhà sản xuất.

“Việc tăng lương khiến chi phí tăng lên đúng lúc người mua yêu cầu giá thấp hơn, trong khi cạnh tranh từ các quốc gia cung ứng khác ngày càng gay gắt”, ông nói.

Mahmud Hasan Khan, Chủ tịch BGMEA, không nêu tên các thương hiệu cụ thể nhưng cho rằng việc tạm thời chuyển một phần đơn hàng sang nơi khác giúp ngành may mặc duy trì khách hàng quốc tế và hạn chế thiệt hại tài chính.

Nguy cơ mất đơn hàng dài hạn

Điều khiến các nhà sản xuất Bangladesh lo ngại hơn cả là những đơn hàng đã chuyển đi có thể kéo theo việc mất khách hàng trong tương lai, khi các thương hiệu đánh giá lại địa điểm đặt hàng.

Tình trạng thiếu năng lượng kéo dài, trầm trọng hơn do khủng hoảng ở Trung Đông, khiến hoạt động sản xuất thêm gián đoạn. Một số nhà máy buộc phải sử dụng nguồn điện thay thế với chi phí cao hơn.

Theo ông Chowdhury, các thương hiệu ngày càng đặt ưu tiên vào thời gian giao hàng thay vì giá cả khi lựa chọn nhà cung cấp.

“Giá cả trở thành yếu tố thứ yếu khi các thương hiệu chịu áp lực phải đáp ứng những thời hạn giao hàng nghiêm ngặt”, ông nhận định.

Ấn Độ có thể giúp rút ngắn thời gian giao hàng khoảng một tuần, trong khi Việt Nam và Campuchia có thể giảm thời gian chờ tới 15 ngày. Các trung tâm sản xuất cạnh tranh thường hoàn tất sản xuất và giao hàng trong 60-90 ngày, so với khoảng 120 ngày tại Bangladesh.

Gián đoạn sản xuất cũng khiến hàng loạt nhà máy tồn đọng đơn hàng. Các cơ sở quanh thủ đô Dhaka ước tính đã mất 20-25 ngày sản xuất. Một số doanh nghiệp đang cân nhắc tăng ca hoặc sử dụng vận chuyển hàng không đắt đỏ để kịp tiến độ giao hàng.

Khan Monirul Alam, Giám đốc điều hành Alps Apparels Group, doanh nghiệp chủ yếu cung ứng cho các thương hiệu châu Âu, cho biết tình trạng bất ổn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh mới.

“Kể từ ngày 1/11, phần lớn khách hàng đã ngừng đặt hàng vì tình hình bất ổn. Họ thông báo đơn hàng của chúng tôi đã được chuyển đi nơi khác, trì hoãn hoặc hủy bỏ, đồng thời cho biết đã tìm được phương án thay thế”, ông nói.

Bất ổn chính trị làm suy giảm niềm tin

Căng thẳng chính trị xoay quanh khả năng cựu Thủ tướng Sheikh Hasina trở về Dhaka từ Ấn Độ cũng làm gia tăng lo ngại về những gián đoạn tiếp theo.

Các lãnh đạo ngành cho rằng khôi phục ổn định và duy trì sản xuất liên tục là điều kiện then chốt để Bangladesh giữ chân khách hàng quốc tế. Tuy nhiên, những đơn hàng chuyển sang quốc gia khác trong thời kỳ bất ổn có thể không quay trở lại ngay cả khi tình hình được cải thiện.

“Thách thức là khôi phục niềm tin của người mua trước khi những thay đổi tạm thời trở thành quyết định lựa chọn nguồn cung dài hạn”, ông Chowdhury cảnh báo. “Các thương hiệu có nhiều lựa chọn. Họ sẽ không chờ chúng tôi nếu tình trạng bất ổn tiếp diễn”.

Ngành may mặc Bangladesh đang đứng trước sức ép kép khi chi phí sản xuất tăng và các đối thủ trong khu vực ngày càng có lợi thế về tiến độ giao hàng. Nếu không sớm khôi phục ổn định, quốc gia này có nguy cơ đánh mất không chỉ những đơn hàng hiện tại mà còn cả vị thế trong chuỗi cung ứng thời trang toàn cầu.