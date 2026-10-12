Thêm những ca khúc mới về Thái Nguyên

Văn nghệ sĩ Thái Nguyên trải nghiêm thực tế sáng tác tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép

Nhạc sĩ Quản Đức Thắng, ở phường Quyết Thắng, là một trong những người nộp tác phẩm sớm, nhạc sĩ chia sẻ: Là người con của Thái Nguyên, tham gia cuộc vận động cũng là cách người nhạc sĩ góp một tiếng nói vào đời sống văn hóa quê hương. Tình yêu, niềm tự hào trước những đổi thay của Thái Nguyên là động lực để ông tiếp tục sáng tác, tìm kiếm những giai điệu phù hợp với quê hương trong giai đoạn mới.

195 năm thành lập tỉnh là dấu mốc để nhìn lại hành trình lịch sử, văn hóa và những đổi thay của Thái Nguyên. Lịch sử không chỉ được kể bằng những mốc thời gian mà còn có thể đi vào một giai điệu, một hình ảnh về con người và quê hương.

Từ cách nhìn đó, Cuộc vận động sáng tác ca khúc mới về tỉnh Thái Nguyên được tổ chức nhằm huy động sự sáng tạo của các nhạc sĩ, nghệ sĩ. Nội dung sáng tác hướng đến những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng; vẻ đẹp thiên nhiên, con người; văn hóa trà; đồng thời phản ánh một Thái Nguyên năng động, thân thiện, hội nhập và đang mở ra những hướng phát triển mới.

Thực hiện Kế hoạch số 337/KH-UBND của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã triển khai cuộc vận động đến các hội viên và tổ chức những chuyến đi thực tế cho văn nghệ sĩ tại các vùng chè, địa danh lịch sử, không gian văn hóa và những công trình, dự án kinh tế - xã hội tiêu biểu của tỉnh. Những chuyến đi giúp các tác giả có thêm trải nghiệm thực tế, từ đó tìm kiếm những góc nhìn và cảm xúc cho tác phẩm.

Nhạc sĩ Phạm Đình Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ, Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, cho biết: các hội viên trong Chi hội rất hào hứng tham gia cuộc vận động. Đây là dịp để các nhạc sĩ phát triển khả năng, thể hiện tình cảm và góc nhìn riêng về Thái Nguyên, hướng tới những tác phẩm có giá trị.

Các nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm sáng tác trong hoạt động trải nghiệm thực tế do Liên hiệp Hội VHNT tổ chức.

Đơn vị thường trực tổ chức cuộc vận động đã tích cực kết nối, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thực tế, tiếp nhận tác phẩm và phối hợp lựa chọn những sáng tác có chất lượng.

Bà Trần Thị Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên cho biết, sự hưởng ứng của các tác giả cho thấy sức sống của đề tài quê hương trong sáng tác âm nhạc. Đây cũng là dịp để văn nghệ sĩ phát huy trách nhiệm, tình cảm và sức sáng tạo đối với quê hương, tạo ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và sức sống lâu dài.

Bên cạnh chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng và văn hóa các dân tộc, Thái Nguyên hôm nay còn là một vùng đất đang chuyển động với những đô thị mới, những vùng chè được nâng giá trị, những công trình, nhà máy và những con người mang trong mình khát vọng phát triển. Những chất liệu từ đời sống ấy mở ra nhiều hướng tiếp cận, để người nghệ sĩ tìm thấy những rung động riêng và chuyển hóa thành âm nhạc.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc mới về Thái Nguyên không chỉ hướng tới việc có thêm những ca khúc phục vụ dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Từ những sáng tác hôm nay, hình ảnh Thái Nguyên sẽ được kể tiếp bằng những giai điệu mới góp phần lan tỏa những giá trị của mảnh đất, con người nơi đây đến gần hơn với công chúng.