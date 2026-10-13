Giá lợn hơi hôm nay 13/10: Nhiều địa phương giữ mức 53.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 13/10 tập trung chủ yếu trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg. Mức cao nhất 54.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương ở cả ba miền.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 12/10/2026: Nghệ An, Hà Tĩnh thấp nhất cả nước

Giá lợn hơi hôm nay 12/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 53.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 13/10 dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Hải Phòng và Điện Biên cùng ghi nhận mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng ở mức 53.000 đồng/kg.

Lào Cai ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 13/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 51.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 13/10 dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng ghi nhận mức 53.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng ở mức 52.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh và Đắk Lắk có giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 13/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 52.000 - 54.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 13/10 nằm trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP HCM cùng đạt mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

An Giang và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long thấp hơn, cùng ở mức 52.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 13/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 13/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Mức 52.000 - 53.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi giá cao nhất 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương ở cả ba miền.