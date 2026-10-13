'Họa sĩ nhí' Cherry dùng sắc màu vẽ nên hành trình nhân ái

Những nét cọ chắp cánh lòng yêu thương

Hội họa đến với Cherry rất tự nhiên, bắt nguồn từ niềm yêu thích hồn nhiên của một cô bé ba tuổi lớn lên tại TP. HCM. Thế giới quanh em từ cây cối, muông thú đến con người và cảnh vật đời thường, được đưa vào trang giấy qua trí tưởng tượng phong phú và ánh mắt trong trẻo, ngây thơ. Bằng những nét cọ đầy màu sắc ấy, cô bé từng bước tạo nên một thế giới nghệ thuật mang dấu ấn của riêng mình.

"Họa sĩ nhí" Cherry - Phan Ngọc Minh với niềm yêu thích hội họa từ nhỏ

Song hành cùng niềm đam mê ấy là một trái tim sớm biết trắc ẩn trước những mảnh đời kém may mắn. Trong một lần thăm Bệnh viện Nhi đồng 1, khi chứng kiến những bệnh nhi xấp xỉ tuổi mình phải chống chọi với bệnh tật, gia đình kiệt quệ tài chính, ước mơ dùng cọ vẽ để sẻ chia của Cherry lại càng thêm rõ nét. “Em muốn vẽ tranh và bán tranh để có tiền giúp đỡ các bạn nhỏ đang bị bệnh”. Cherry mộc mạc nói.

Khi tranh rời khỏi góc vẽ

Ước mơ nhỏ bé của Cherry nhanh chóng nhận được sự đồng hành từ gia đình và cộng đồng. Năm 2024, Quỹ thiện nguyện “K Coffee ♥ Cherry Chia Sẻ Yêu Thương” chính thức ra đời. Không chỉ dừng lại ở các triển lãm truyền thống, những nét vẽ hồn nhiên của cô bé 11 tuổi còn được lan tỏa rộng rãi thông qua nhiều hình thức sáng tạo, từ việc bán tranh gốc cho đến ứng dụng mỹ thuật trực tiếp trên bao bì các sản phẩm thương mại.

Các nét vẽ hồn nhiên trong trẻo của cô họa sĩ nhí

Sự kết nối đúng cách giữa nghệ thuật và tinh thần cộng đồng đã nhanh chóng mang lại những kết quả đong đếm bằng sự sống. Trong giai đoạn từ tháng 8/2024 đến tháng 11/2025, đã có 51 tác phẩm của Cherry được bán ra, thu về hơn 530 triệu đồng. Toàn bộ 100% nguồn doanh thu này được em dành tặng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 53 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM).

Hành trình nhân ái ấy tiếp tục bùng nổ trong chuỗi triển lãm diễn ra vào tháng 10 và tháng 11/2026 tại không gian K Coffee. Chỉ sau 2 ngày khai mạc triển lãm 93 tác phẩm, 92 bức tranh đã nhanh chóng tìm được chủ nhân, mang về doanh thu 610 triệu đồng. Nhiều người yêu nghệ thuật từ các tỉnh, thành khác cũng tìm đến thưởng thức và sở hữu tranh nhằm đồng hành cùng mục tiêu thiện nguyện của Cherry.

Triển lãm ảnh của Cherry được nhiều người yêu thích

Theo kế hoạch từ ban tổ chức, 80% doanh thu đợt này sẽ tiếp tục được chuyển trực tiếp tới hai bệnh viện nhi để viết tiếp hy vọng sống cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Ở tuổi 11, Cherry vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước với cây cọ và bảng màu. Nhìn lại những gì cô bé đã làm được để thấy một điều vô cùng giản dị: một sở thích cá nhân, khi được đặt đúng chỗ và chắp cánh bằng tình yêu thương, hoàn toàn có thể trở thành giá trị nhân văn lớn lao cho xã hội.