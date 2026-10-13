Đoàn tàu chất lượng cao tăng sức hút du lịch đường sắt tuyến Sài Gòn-Nha Trang

Ban nhạc biểu diễn tại toa vị trí trung tâm đoàn tàu, thuận tiện cho hành khách tiếp cận. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tối 12/10, tại ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 tuyến Sài Gòn-Nha Trang.

Đây là sản phẩm được ngành đường sắt cung cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và tạo sức hút cho du lịch bằng đường sắt.

Điểm mới của đoàn tàu SNT1/SNT2 không chỉ ở diện mạo bên ngoài mà còn ở không gian, tiện nghi và phong cách phục vụ.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã lựa chọn 32 toa xe, gồm các toa khoang 4 giường, khoang 6 giường và toa phục vụ ăn uống, để nâng cấp, cải tạo nội, ngoại thất.

Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng tông màu kem sữa ấm áp kết hợp sắc xanh gợi liên tưởng đến biển Nha Trang. Chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa được thay mới.

Hệ thống chiếu sáng và âm thanh cũng được nâng cấp; các toa xe cải tạo đồng bộ được trang bị wifi phục vụ nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí. Hệ thống camera giám sát an ninh 24/7 góp phần nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ và bảo đảm an toàn.

Riêng toa xe 11907 được trang bị hệ thống dẫn gió điều hòa không khí mới nhằm giảm tiếng ồn, đồng thời tạo điều kiện để hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu.

Các toa giường nằm mềm loại 24 giường đều bố trí không gian check-in, hình ảnh trang trí sinh động và máy bán hàng tự động. Toa phục vụ ăn uống được bố trí ở vị trí trung tâm đoàn tàu để hành khách thuận tiện tiếp cận. Đội ngũ trưởng tàu, tiếp viên có kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và khả năng hỗ trợ hành khách bằng tiếng Anh.

Theo lịch chạy tàu, tàu SNT2 khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 21 giờ 45 phút, đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 40 phút sáng hôm sau. Trong khi đó, tàu SNT1 khởi hành từ ga Nha Trang lúc 20 giờ 20 phút và đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ sáng hôm sau.

Ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, cho biết đoàn tàu SNT1/SNT2 là một trong những sản phẩm được ngành đường sắt nghiên cứu, thiết kế và nâng cấp nhằm mang đến cho hành khách lựa chọn đi lại an toàn, tiện nghi, thân thiện với chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Theo ông Chiến, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch lớn, trong khi Nha Trang (Khánh Hòa) là điểm du lịch biển nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ngành đường sắt kỳ vọng đoàn tàu chất lượng cao này sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại giữa hai địa phương, góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch bằng đường sắt.

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung các dịch vụ tiện ích, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đối tác để hình thành những sản phẩm kết hợp vé tàu với dịch vụ du lịch, lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến.

Thời gian qua, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã tập trung cải tạo, nâng cấp chất lượng phương tiện và dịch vụ trên các đoàn tàu Thống Nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; các đoàn tàu chất lượng cao SE19/SE20 tuyến Hà Nội-Đà Nẵng, SE21/SE22 tuyến Đà Nẵng-Sài Gòn; sản phẩm toa xe ghế ngồi có thể xoay 180 độ trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm gắn vận tải đường sắt với du lịch, văn hóa và di sản cũng được triển khai như “Hành trình kết nối di sản miền Trung” kết nối Huế-Đà Nẵng, “Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới.”

Các sản phẩm này đã cho thấy tiềm năng của đường sắt trong việc tạo ra những trải nghiệm riêng, góp phần quảng bá điểm đến và thúc đẩy du lịch địa phương./.