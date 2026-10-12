Cụ ông 92 tuổi nối lại liên lạc với bạn thân sau gần 40 năm

Ngày 12.10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an đặc khu Phú Quốc vừa hỗ trợ một gia đình ở Hà Nội kết nối lại liên lạc với người bạn thân của người cha đã mất liên lạc gần bốn thập kỷ.

Trước đó, anh Trần Phú Dũng, hiện sinh sống tại Hà Nội, nhắn tin đến trang Facebook của Công an xã Bãi Thơm (cũ), nhờ hỗ trợ tìm kiếm ông Lê Xuân Mùi, người bạn thân của cha anh. Theo thông tin gia đình nắm được, ông Mùi có thể đang sinh sống tại Phú Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung úy Trần Phi Ni, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an đặc khu Phú Quốc, đã khẩn trương tiến hành xác minh. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, chỉ chưa đầy 2 giờ sau, lực lượng Công an xác định tại khu phố Bãi Thơm, địa bàn trước đây thuộc xã Bãi Thơm, có người phù hợp với thông tin được cung cấp, đồng thời hỗ trợ anh Dũng liên hệ qua số điện thoại.

Thư cảm ơn của anh Trần Phú Dũng gửi lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Niềm vui vỡ òa khi người được tìm thấy chính là ông Lê Xuân Mùi, người bạn mà cha anh Dũng mong mỏi tìm kiếm suốt nhiều năm.

Sau gần 40 năm xa cách, việc tìm lại được thông tin liên lạc đã mở ra cơ hội để hai người bạn già ở hai miền đất nước nối lại tình thân, thăm hỏi nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu Phú Quốc, ngày 1.10.2026, anh Trần Phú Dũng đã gửi thư cảm ơn đến đơn vị.

Đối với anh và gia đình, số điện thoại tìm được không đơn thuần là một thông tin liên lạc mà còn là món quà tinh thần quý giá dành cho người cha đã bước sang tuổi 92, giúp ông có thêm cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với người bạn thân sau nhiều năm xa cách.

Từ một lời nhờ hỗ trợ qua mạng xã hội đến cuộc kết nối đầy ý nghĩa, việc làm của Trung úy Trần Phi Ni cùng Công an đặc khu Phú Quốc cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi với nhân dân của lực lượng Công an. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đây cũng là hành động ý nghĩa hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống.