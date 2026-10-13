Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới năm 2026 tổ chức tại Đà Nẵng

Hội nghị là cơ hội khẳng định vai trò của Đà Nẵng như một trung tâm văn hóa, nghệ thuật của khu vực - Ảnh minh họa: ITN.

Thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết, hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới năm 2026 chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai”, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện gắn với kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối giữa các thành phố di sản, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa, thiên nhiên, quản lý di sản đô thị và phát triển du lịch bền vững. Nội dung trao đổi còn hướng tới ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý di sản, mở rộng hợp tác giữa các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Đây là dịp để Việt Nam giới thiệu hệ thống di sản, chia sẻ kinh nghiệm kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch và đô thị hóa. Với Đà Nẵng, sự kiện gắn với định hướng phát triển thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị, đồng thời góp phần triển khai Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 12/3/2026 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa.

Theo dự kiến, hội nghị có hoạt động trải nghiệm “Con đường Di sản”, kết nối Ma Nhai Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn và phố cổ Hội An; triển lãm ảnh, video và ứng dụng số trong quản lý di sản; hội thảo về hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Các hoạt động khác gồm trải nghiệm làng nghề truyền thống, thực hành nghệ thuật dân gian như in tranh trên giấy dó, làm lồng đèn Hội An, vẽ nón lá; đối thoại “Gặp gỡ Đà Nẵng - Kết nối Di sản hướng tới tương lai” và cuộc thi “Sáng kiến trẻ về bảo tồn môi trường và di sản văn hóa”.

Hội nghị cũng dự kiến triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, thúc đẩy hợp tác với Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới (OWHC) và Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), tăng cường trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản đô thị và phát triển du lịch bền vững.