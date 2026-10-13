Ăn cuốn bình thường quá, phải thử cuốn kiểu mới này vừa nhanh gọn vừa ngon nhức nhối

Nếu đã quá quen với những kiểu cuốn thịt luộc, chả, nem tai hay bò xào rau sống, có một món đang từng gây sốt trên mạng xã hội mà cách ăn lại đơn giản bất ngờ: mực hấp cuốn rau muống, xoài xanh và bánh tráng. Tháng 5/2025, món này xuất hiện dày đặc trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội, được nhiều người gọi vui là “trend mực cuốn rau muống”. Tuy nhiên, đây không phải món mới được nghĩ ra trên mạng mà vốn là cách ăn dân dã ở một số vùng biển miền Trung.

Điểm khiến món này được chú ý là chẳng cần chiên xào cầu kỳ. Mực hấp giữ được vị ngọt, rau muống sống giòn, xoài xanh chua nhẹ, tất cả cuốn trong bánh tráng rồi chấm nước mắm gừng tỏi ớt. Vừa nhanh, vừa có rau, lại ăn mãi không thấy ngấy.

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Mực hấp cuốn rau muống – nghe đơn giản nhưng ăn rất cuốn

Nguyên liệu cho khoảng 3–4 người gồm:

500–600g mực ống hoặc mực trứng tươi.

1 bó rau muống non.

1 quả xoài xanh.

1 xấp bánh tráng, có thể dùng bánh tráng mè.

1 củ gừng.

2 củ hành tím.

Rau thơm tùy thích như húng quế, tía tô.

Tỏi, ớt, chanh.

Nước mắm, đường, tiêu.

Cách kết hợp mực hấp, rau muống, xoài xanh và bánh tráng đã được nhiều nguồn công thức ghi nhận, trong đó mực thường được hấp với gừng, hành hoặc sả để giữ vị ngọt và khử mùi tanh.

Mực làm sạch, rút phần ruột và túi mực, rửa nhẹ với nước muối loãng rồi để ráo. Nếu dùng mực trứng, nên giữ nguyên phần trứng bên trong. Ướp mực với một ít gừng băm, tiêu và chút muối trong khoảng 10 phút.

Cho mực vào xửng hấp cùng vài lát gừng và hành tím. Hấp đến khi mực vừa chín tới, thân chuyển trắng đục và săn lại thì lấy ra. Không nên hấp quá lâu vì mực sẽ nhanh bị dai. Với mực cỡ vừa, thời gian hấp thường khoảng 5–8 phút.

Rau muống chỉ lấy phần ngọn và lá non, rửa thật kỹ rồi để ráo. Xoài xanh gọt vỏ, bào thành những sợi dài vừa ăn. Rau thơm nhặt sạch. Khi tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng, chỉ cần đặt bánh tráng ra đĩa, thêm vài cọng rau muống, một ít xoài xanh, rau thơm và vài khoanh mực hấp rồi cuốn lại.

Nếu dùng loại bánh tráng cần nhúng nước, chỉ nên nhúng nhanh một lượt để bánh vừa mềm. Không ngâm lâu vì bánh dễ nhão, khi cuốn nhiều rau sẽ rất dễ rách. Một số cách làm hiện nay còn dùng bánh tráng không cần nhúng nước để rút ngắn công đoạn này.

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Nước chấm mới là thứ khiến món cuốn này “ăn rồi muốn ăn tiếp”

Với mực hấp, nước mắm gừng chua ngọt rất hợp. Gừng giã hoặc băm nhỏ, tỏi ớt băm nhuyễn. Pha nước mắm với đường và một chút nước ấm cho tan, sau đó thêm nước cốt chanh, gừng, tỏi và ớt.

Nước chấm nên có vị mặn vừa phải, chua dịu và hơi cay. Mực vốn có vị ngọt nên không cần pha nước chấm quá đậm. Khi cuốn cùng rau muống và xoài xanh, vị chua cay của nước chấm sẽ làm món ăn cân bằng hơn.

Một số công thức đang được chia sẻ cho món này cũng sử dụng nước mắm chua ngọt có gừng, tỏi, ớt; có nơi thêm tương ớt hoặc ớt khô để tăng độ cay.

Cái hay của kiểu cuốn này là không cần “đầu tư” quá nhiều

Món này hợp nhất với những ngày muốn ăn ngon nhưng không muốn đứng bếp lâu. Mực chỉ cần hấp, rau rửa sạch, xoài bào sẵn, nước chấm pha một bát. Đặt tất cả lên bàn rồi mỗi người tự cuốn theo ý thích.

Cuốn nhiều rau thì thanh mát, thêm xoài thì chua giòn, thích đậm đà thì tăng lượng mực và chấm nhiều nước mắm hơn. Chính kiểu ăn “tự phục vụ” này cũng khiến món ăn hợp cho cả bữa gia đình lẫn những buổi tụ tập cuối tuần.

Và quan trọng nhất, đây là một “trend” có thật chứ không phải kiểu món được gắn mác hot trend cho có. Nếu đã ăn bánh tráng cuốn theo kiểu quen thuộc quá nhiều lần, thử đổi sang một đĩa mực hấp, rau muống non và xoài xanh. Có khi chẳng cần món gì cầu kỳ, cả nhà lại ngồi cuốn hết đĩa lúc nào không hay.