Tối 12/10, tại ga Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt (Tập đoàn Đường sắt Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu du lịch chất lượng cao mang mác SNT1/SNT2, khai thác trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Chiến - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, trong bối cảnh nhu cầu đi lại và trải nghiệm của hành khách ngày càng cao, vận tải đường sắt đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ.

Theo ông Lê Văn Chiến, hành khách hiện nay không chỉ quan tâm đến việc đi lại an toàn, đúng giờ mà còn mong muốn được tận hưởng không gian tiện nghi, thoải mái và chất lượng phục vụ chuyên nghiệp trong suốt hành trình.

Ông Lê Văn Chiến - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt phát biểu.

Tiếp nối quá trình cải tạo, nâng cấp phương tiện và dịch vụ, đoàn tàu SNT1/SNT2 được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại giữa TP.HCM và Nha Trang, đồng thời góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch bằng đường sắt trên tuyến này.

Đoàn tàu được cải tạo đồng bộ các toa xe, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, âm thanh và trang bị WiFi, phục vụ nhu cầu kết nối, làm việc, giải trí của hành khách. Đặc biệt, toa phục vụ ăn uống được bố trí tại vị trí trung tâm đoàn tàu, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận trong quá trình di chuyển.

Ra mắt đoàn tàu du lịch chất lượng cao Sài Gòn - Nha Trang.

Việc bổ sung tiện ích hướng đến nâng cao trải nghiệm trên tàu, giúp hành trình không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm du lịch của hành khách.

Thời gian qua, ngành đường sắt đã tập trung cải tạo, nâng cấp chất lượng phương tiện và dịch vụ trên nhiều đoàn tàu. Có thể kể đến các đoàn tàu Thống Nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; các đoàn tàu chất lượng cao SE19/SE20 tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, SE21/SE22 tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn; cùng sản phẩm toa xe ghế ngồi có thể xoay 180 độ trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng.

Không gian bên trong tàu chất lượng cao.

Bên cạnh đó, các sản phẩm gắn vận tải đường sắt với du lịch, văn hóa và di sản như “Hành trình kết nối di sản miền Trung” Huế – Đà Nẵng hay “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” tiếp tục cho thấy tiềm năng của đường sắt trong việc tạo ra những trải nghiệm riêng, góp phần quảng bá điểm đến và thúc đẩy du lịch địa phương.

Hoạt động đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 diễn ra trong bối cảnh ngành đường sắt tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Không gian bên trong tàu chất lượng cao.

Trong năm 2026, ngành đường sắt đã triển khai chương trình giảm 10% giá vé đối với các tàu SNT1, SNT2, SNT4 và SNT5 trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang, áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 16/8. Mức giảm từ 70.000–160.000 đồng/vé, tùy cự ly di chuyển và loại chỗ.

Trong các dịp cao điểm, ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm tàu trên những tuyến xuất phát từ ga Sài Gòn để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Điển hình là các tuyến Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Quy Nhơn và Sài Gòn – Phan Thiết...