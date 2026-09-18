Thanh Hóa: Sạt lở chia cắt quốc lộ 16
Ngày 18-9, một vụ sạt lở đã xảy ra trên quốc lộ 16, đoạn qua bản Mè Giàng, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông.
Bước đầu ước tính khoảng 200m3 đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường, gây chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.
Ngay sau sự cố, lãnh đạo xã Yên Khương đã khẩn trương huy động các lực lượng Công an xã, Đồn Biên phòng, lực lượng quân sự cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể và nhân dân địa phương hỗ trợ những gia đình ở gần khu vực sạt lở di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời phối hợp xử lý đất đá trên mặt đường, sớm thông xe quốc lộ 16.
UBND xã Yên Khương khuyến cáo người dân không đến gần khu vực sạt lở, không tự ý di chuyển qua các điểm đất đá tràn xuống đường, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thanh-hoa-sat-lo-chia-cat-quoc-lo-16-post872288.html