Thanh Hóa: Sạt lở chia cắt quốc lộ 16

Clip hiện trường khu vực sạt lở

Bước đầu ước tính khoảng 200m3 đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường, gây chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.

Đất tràn xuống quốc lộ 16 qua bản Mè Giàng

Khu vực taluy dương tiếp tục có nguy cơ sạt lở

Ngay sau sự cố, lãnh đạo xã Yên Khương đã khẩn trương huy động các lực lượng Công an xã, Đồn Biên phòng, lực lượng quân sự cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể và nhân dân địa phương hỗ trợ những gia đình ở gần khu vực sạt lở di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời phối hợp xử lý đất đá trên mặt đường, sớm thông xe quốc lộ 16.

Quốc lộ 16 qua bản Mè Giàng bị chia cắt do sạt lở

UBND xã Yên Khương khuyến cáo người dân không đến gần khu vực sạt lở, không tự ý di chuyển qua các điểm đất đá tràn xuống đường, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.