Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.