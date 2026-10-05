Ứng phó thời tiết nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó với mưa lớn và thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Những hiện tượng thời tiết này có nguy cơ gây lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Vì vậy, Cục Đường bộ yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án đường bộ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT quản lý, khai thác quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức BOT thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết.

Các đơn vị phải rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, vật tư dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động xử lý khi có tình huống xảy ra.

Cục Đường bộ yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến đường, công trình đường bộ, tập trung tại những vị trí có nguy cơ sạt lở đất, đá; ngập sâu, nước chảy xiết,...

Tại những vị trí nguy hiểm, các đơn vị phải bố trí lực lượng ứng trực, canh gác, hướng dẫn giao thông; kịp thời cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng. Trường hợp không bảo đảm an toàn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua.

Khi xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông; các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất.

Với các trường hợp sạt lở lớn, ngập sâu hoặc sự cố gây mất an toàn, ách tắc giao thông, phải tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa.

Phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và các lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT thuộc phạm vi quản lý triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó, bảo đảm giao thông.

Đối với các dự án, công trình đang thi công, Cục Đường bộ yêu cầu các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu rà soát phương án bảo đảm an toàn tại công trường và có biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, vật tư và công trình.

Nhất là những hạng mục có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các công trường phải khơi thông hệ thống thoát nước, thu dọn vật liệu, thiết bị.