Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Ngày 5/10, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công điện số 6623/CĐBVN-TCGT do Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng ký, gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý dự án đường bộ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp BOT về việc chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi.

Công điện được ban hành trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Văn bản số 55/BCĐ-BNNMT và Bộ Xây dựng tại Văn bản số 15698/BXD-VT&ATGT.

Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trước tình hình trên, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Các lực lượng, phương tiện, máy móc và vật tư dự phòng phải được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng được yêu cầu bố trí lực lượng trực, cắm biển cảnh báo, rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông.

Cùng với đó, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến đường, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn; các cầu, cống và vị trí xung yếu từng xảy ra sự cố.

Tại những vị trí nguy hiểm, yêu cầu bố trí lực lượng trực, cắm biển cảnh báo, rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông. Kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi chưa bảo đảm an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khi xảy ra sạt lở, ngập lụt hoặc hư hỏng công trình, các đơn vị phải khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị để giải tỏa, khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Đối với những vị trí sạt lở lớn, ngập sâu gây ách tắc giao thông, phải tổ chức cảnh báo và phân luồng từ xa; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự để triển khai các phương án ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Đối với các công trường đang thi công, các Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu rà soát phương án bảo đảm an toàn lao động; có giải pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị và công trình.

Các đơn vị thi công được yêu cầu chủ động khơi thông hệ thống thoát nước, thu dọn vật liệu, không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Khi xảy ra sự cố gây ách tắc, mất an toàn giao thông hoặc thiệt hại đối với công trình đường bộ, các đơn vị phải báo cáo ngay về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam để được chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm, từ xa, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, duy trì giao thông thông suốt trong thời gian xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.