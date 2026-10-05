TP.HCM duyệt hướng tuyến metro Thủ Dầu Một, kết nối nhiều tuyến đường sắt đô thị

Theo phương án được chấp thuận, tuyến có phạm vi nghiên cứu dài khoảng 33,2km, trong đó đoạn đi trên cao khoảng 17,7km và đoạn đi ngầm khoảng 15,5km.

Điểm đầu tuyến kết nối ga S5 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên), tại phường Bình Dương. Điểm cuối kết nối ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, tại phường Bến Thành.

Xuyên qua Vành đai 3 vào trung tâm TP.HCM

Tuyến bắt đầu từ ga C0, bố trí chung với ga S5 của tuyến metro số 1 trên đường Hùng Vương. Từ đây, tuyến rẽ vào đường Phạm Ngọc Thạch và tiếp tục đi trên cao dọc dải phân cách giữa tuyến đường này.

Hướng tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Đến khu vực trước hầm chui Ngã năm Phước Kiến, tuyến chuyển hướng, nhập vào phía bên phải Đại lộ Bình Dương theo hướng từ Thủ Dầu Một về TP.HCM. Ga C2 được bố trí trong phạm vi công viên Thanh Lễ.

Từ ga C2 đến ga C10, tuyến tiếp tục đi trên cao dọc phía bên phải Đại lộ Bình Dương. Sau khi vượt Vành đai 3, tuyến kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt đô thị số 4 theo quy hoạch tại ga C5.

Ga C10 được bố trí trong khu vực đất công viên cây xanh trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Lotte Mart Bình Dương.

Sau ga C10, tuyến chuyển hướng, vượt Quốc lộ 13 và chuyển từ đi trên cao sang đi ngầm. Đoạn ngầm bám theo hành lang đường dây điện cao thế 110kV Thuận An - Linh Trung 2 - Thủ Đức, đi qua khu dân cư Vĩnh Phú 2 và Vĩnh Phú 1.

Các ga C11, C12 lần lượt được bố trí gần khu dân cư Vĩnh Phú 2, khu dân cư Bình Đức và hành lang dự kiến tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Phối cảnh metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đi trên cao dọc đại lộ Bình Dương.

Đến ga C13, tuyến tiếp tục đi ngầm về phía TP.HCM, bố trí ga gần chợ đầu mối Thủ Đức, phía trước đường Vành đai 2. Tại đây, tuyến được tính toán để có điều kiện chuyển tuyến với tuyến đường sắt đô thị số 10 theo quy hoạch.

Từ ga C13, tuyến vượt Vành đai 2 và đi thẳng đến ga C14, bố trí trước Depot Hiệp Bình Phước. Depot này có diện tích khoảng 26,8ha, phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Sau ga C14, tuyến đi dọc bờ phải rạch Dừa đến ga C15, sau đó vượt đường Hiệp Bình. Ga C16 được bố trí trước khu đô thị Vạn Phúc.

Từ ga C16, tuyến chuyển hướng nhập vào hành lang bên trái Quốc lộ 13 theo hướng từ Thủ Dầu Một về TP.HCM, vượt cầu Ông Dầu đến ga C17. Ga này được bố trí trước vị trí giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng, đồng thời kết nối trung chuyển với tuyến metro số 6.

Vượt sông Sài Gòn, kết nối nhiều tuyến metro

Từ ga C17, tuyến tiếp tục đi ngầm theo hành lang Quốc lộ 13, vượt sông Sài Gòn và tiếp cận khu vực trung tâm TP.HCM theo trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ga C18 được bố trí tại khu vực Ngã năm Đài liệt sĩ, kết nối với tuyến LRT/Tramway theo quy hoạch. Tiếp đó, tuyến kết nối với tuyến metro số 5 tại ga C19, bố trí tại khu vực ngã ba Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM sẽ đi qua Ngã tư Hàng Xanh, cầu Thị Nghè và kết nối công viên Tao Đàn.

Từ ga C19, tuyến đi qua khu vực Ngã tư Hàng Xanh. Ga C20 được bố trí tại khu vực ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Cửu Vân.

Sau ga C20, tuyến tiếp tục đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, vượt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè về phía hạ lưu cầu Thị Nghè. Ga C21 được bố trí tại khu vực Trung tâm thể thao Hoa Lư.

Từ ga C21, tuyến đi ngầm về phía công viên Tao Đàn, kết nối với tuyến metro số 4 tại ga C22, khu vực Nhà văn hóa Thanh niên.

Điểm cuối phạm vi nghiên cứu là ga C23 tại khu vực công viên Tao Đàn. Ga này kết nối với tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương và kết nối thông tuyến với tuyến metro số 3 Tao Đàn - An Hạ.

Như vậy, tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM được thiết kế để hình thành mạng lưới liên kết với nhiều tuyến đường sắt đô thị khác, đồng thời kết nối với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam và các tuyến đường sắt dự kiến trong tương lai.

Theo quyết định, tuyến được bố trí 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23.

Ngoài ra, dự án bố trí một depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha, thuộc phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Tuyến sẽ xây dựng depot rộng khoảng 26,8ha tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình.

Tuyến đi qua địa bàn 16 phường gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo phương án đã được chấp thuận và các quy định pháp luật liên quan. Đơn vị cũng được giao tiếp tục rà soát, đánh giá ảnh hưởng giữa dự án và các công trình dọc tuyến; hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến để Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, đóng dấu và lưu trữ theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan này được yêu cầu hoàn thiện việc xác định tâm quy ước của nhà ga, depot trong hồ sơ dự án, làm cơ sở xác định ranh giới các khu vực quy hoạch phát triển theo mô hình TOD.

Tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM là 1 trong 3 tuyến dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030. Hiện Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trình thẩm định phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Để triển khai dự án, TP.HCM dự kiến thu hồi khoảng 81,2ha đất, ảnh hưởng khoảng 2.681 trường hợp, trong đó khoảng 398 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 34.374 tỷ đồng, từ ngân sách TP.HCM.