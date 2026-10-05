Đảng ủy MTTQ thành phố Bắc Ninh tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố công bố Quyết định số 260-QĐ/ĐU ngày 18/9/2026 về việc chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên. Theo đó, chuyển giao nguyên trạng 17 chi bộ trực thuộc và 303 đảng viên của Đảng bộ MTTQ thành phố về trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Bắc Ninh; Quyết định số 262-QĐ/ĐU ngày 24/9/2026 về việc chuyển giao đảng viên. Theo đó, chuyển giao 19 đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Bắc Ninh (nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy) về sinh hoạt tại Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Bùi Thế Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố trao Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên.

Dịp này, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Bắc Ninh công bố Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 18/9/2026 về việc thành lập Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố, gồm 59 đảng viên. Đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố là Bí thư Chi bộ.

Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 18/9/2026 về việc thành lập Chi bộ Dân vận, gồm 19 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố là Bí thư Chi bộ.

Sau chuyển giao, tiếp nhận, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Bắc Ninh trực thuộc Thành ủy Bắc Ninh, gồm 15 chi bộ trực thuộc với 322 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà khẳng định sự chuyển giao hôm nay là sự tiếp nối những thành quả, kinh nghiệm của Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, vừa mở ra tư duy phối hợp mới, cách làm sáng tạo, sâu sát, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí đề nghị Chi bộ Dân vận nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động nền nếp và phát huy hiệu quả thiết thực ngay từ những ngày đầu, trong đó tập trung thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, đề nghị Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ “trọng dân, gần dân, hiểu dân và học dân”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà trao Quyết định thành lập Chi bộ Dân vận.

Đối với Chi ủy của hai Chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý đảng viên.