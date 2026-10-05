Dự kiến hơn 100 chuyên gia đến Quy Nhơn thảo luận về biến đổi khí hậu

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng gắn với an ninh năng lượng, lương thực, thương mại, tài chính công và địa kinh tế, Đối thoại Quy Nhơn hướng tới xây dựng không gian trao đổi cởi mở, tin cậy và định hướng các chương trình hành động thiết thực.

Cuộc họp báo do lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam chủ trì

GS Trần Thanh Vân thông tin, sự kiện lấy cảm hứng từ các mô hình diễn đàn chiến lược trên thế giới. Đây không phải là tiến trình đàm phán liên chính phủ, không hướng tới xây dựng tuyên bố hay cam kết chính thức mà tập trung trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các góc nhìn.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, gồm đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam trao đổi tại họp báo

Chương trình gồm các phiên toàn thể cấp cao, phiên đối thoại song song và hội thảo chuyên môn, tập trung vào khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu. Các phiên thảo luận kết nối góc nhìn khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn, mở ra các hướng hợp tác.

“Ba định hướng chính sự kiện là kết nối khoa học với chính sách và nguồn lực tài chính, gắn giải pháp khí hậu với mục tiêu phát triển công bằng và nâng cao tiếng nói của Đông Nam Á trên bản đồ khí hậu toàn cầu”, GS Trần Thanh Vân cho biết.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, Đối thoại Quy Nhơn là sáng kiến mới nhằm kết nối các nhà khoa học, tổ chức khí hậu, môi trường và các tổ chức tài chính xanh trên thế giới với Việt Nam. Qua đó, các bên trao đổi, chia sẻ nghiên cứu và hiến kế để cập nhật vào chính sách, chương trình ứng phó BĐKH.

“Sự kiện không chỉ có ý nghĩa với Quy Nhơn - Gia Lai mà còn có ý nghĩa với Việt Nam và toàn châu Á. Chúng ta thể hiện rõ lập trường, cam kết thúc đẩy phát triển xanh, bền vững, ứng phó BĐKH. Qua đó, xây dựng hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, uy tín với các nước trên thế giới”, ông Lâm Hải Giang chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang trao đổi tại họp báo

Thông qua sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai mong muốn tiếp cận những giải pháp khoa học để giảm thiểu tác động của BĐKH; tìm kiếm các hợp tác, nghiên cứu và chương trình hành động thực chất, giúp Gia Lai và các tỉnh, thành miền Trung nâng cao khả năng thích ứng, ứng phó với thiên tai.