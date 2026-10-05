Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Ảnh minh họa: Đinh Thuận/TTXVN

Quyết định nêu rõ, hằng năm, các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng trên lưu vực sông Hồng phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Cụ thể, trong mùa lũ, đảm bảo an toàn công trình: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện, không được để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước lớn nhất kiểm tra với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ kiểm tra tần suất 0,01% đối với các hồ Hòa Bình và Thác Bà; mực nước lớn nhất kiểm tra PMF đối với hồ Lai Châu, Sơn La và lũ kiểm tra tần suất 0,02% đối với các hồ Tuyên Quang, Bản Chát và Huội Quảng.

Đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du: đảm bảo an toàn cho đồng bằng Bắc Bộ với các trận lũ tại trạm thủy văn Sơn Tây có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 300 năm, giữ mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội không vượt quá cao trình 13,1m; đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội với các trận lũ tại trạm thủy văn Sơn Tây có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm, giữ mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội không vượt quá cao trình 13,4m; Đảm bảo hiệu quả phát điện: trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình và an toàn chống lũ cho hạ du, an toàn cho các hoạt động sản xuất thiết yếu ở hạ du, điều hành để phát điện có hiệu quả cao nhất.

Trong mùa cạn, đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo an ninh nguồn nước cấp cho sinh hoạt, các hoạt động sản xuất thiết yếu của nhân dân ở hạ du; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước khác ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thời gian vận hành mùa lũ và mùa cạn, theo quyết định, thời gian vận hành mùa lũ và mùa cạn trong Quy trình này được quy định như sau: thời gian vận hành mùa lũ từ ngày 15/6 đến ngày 31/10, với các thời kỳ vận hành từ ngày 15/6 đến ngày 19/7; từ ngày 20/7 đến ngày 31/8; từ ngày 1/9 đến ngày 31/10. Thời gian vận hành mùa cạn từ ngày 1/11 đến ngày 14/6 năm sau.

Trong thời gian làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn chống lũ, việc vận hành các công trình xả đáy và xả mặt phải thực hiện theo quy trình vận hành công trình xả, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối. Tùy theo điều kiện kỹ thuật của thiết bị, các bên liên quan cho phép đóng, mở linh hoạt các cửa xả đáy, xả mặt tương ứng với lưu lượng đến hồ để điều tiết chống lũ.

Quy định việc vận hành xả lũ các hồ, để giảm thiểu nguy cơ gây thiệt hại đến công trình đầu mối, công trình đê điều, kết cấu hạ tầng, phương tiện giao thông thủy, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân ở hạ du, quy định việc vận hành xả lũ các hồ như sau: hồ Hòa Bình đóng, mở lần lượt 6 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn. Hồ Tuyên Quang đóng, mở lần lượt 4 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn. Đối với thời kỳ xả hiệu chỉnh vào cuối mùa lũ, cho phép thời gian đóng, mở cửa xả đáy cuối cùng nhanh hơn, tùy theo lưu lượng nước đến hồ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10/2026 và thay thế Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Các quy trình vận hành hồ chứa đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực mà không phù hợp với Quyết định này thì phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Quyết định này.

Trong thời gian chưa hoàn thành phương án nâng cao năng lực xả lũ kiểm tra của công trình, mực nước cao nhất trong thời gian vận hành mùa lũ của hồ chứa Thác Bà không được phép vượt quá cao trình 56m, trừ trường hợp được huy động dung tích chống lũ cho hạ du hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cho phép.