Gia Lai đề xuất đầu tư nâng cấp 7 cầu yếu với kinh phí 157 tỷ đồng

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, trong tổng số 7 cầu, có 3 cầu đề xuất sửa chữa với kinh phí khoảng 38 tỷ đồng và 4 cầu xây dựng mới thay thế với kinh phí khoảng 119 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Cầu Ia Sol (QL25) đoạn qua xã Phú Thiện, Gia Lai buộc phải cắm biển báo hạn chế phương tiện tải trọng qua cầu.

Sửa chữa 3 cầu hỏng

Ba cầu được đề xuất sửa chữa gồm: Cầu Đống Đa (Km 0+481, QL19), cầu Đôi (Km 3+914, QL19) và cầu Hà Thanh 2 (Km 0+739, tuyến Quy Nhơn - Nhơn Hội, phường Quy Nhơn).

Tại cầu Đống Đa, công trình được xây dựng trong môi trường nước mặn. Qua thời gian khai thác, trụ cầu bị xâm thực, xuất hiện một số vết nứt dọc thân trụ; ụ chống xô cũng xuất hiện các vết nứt. Dự kiến công trình được xử lý kết cấu bê tông cốt thép bị xâm thực, quét keo chống xâm thực cho dầm chủ và trám vá các vết nứt tại ụ chống xô. Kinh phí dự kiến 6 tỷ đồng.

Đối với cầu Đôi, hệ móng cọc đài cao của các trụ T1, T2, T3 bị xâm thực, xuất hiện vết nứt dọc theo cọc; một số dầm chủ cũng xuất hiện các vết nứt nhỏ. Phương án đề xuất là xử lý các vết nứt bằng vữa chuyên dụng, dán tấm sợi carbon tăng cường dầm chủ và xử lý phần bê tông cốt thép bị xâm thực. Kinh phí dự kiến 16 tỷ đồng.

Cầu Hà Thanh 2 cũng được đề xuất sửa chữa với kinh phí khoảng 16 tỷ đồng. Hiện, một số bộ phận cầu bị xâm thực, gây bong vỡ bê tông; trụ T6 xuất hiện các vết nứt, một số gối cầu cao su bị biến dạng. Mặt cầu bị lún lõm cục bộ và xuất hiện vết nứt; hệ thống ống thoát nước bị gỉ sét. Phương án gồm sửa chữa dầm, trụ, bản mặt cầu, gối cầu, đá kê gối và hệ thống thoát nước.

Hiện trạng Cầu Thủy Lợi (QL25).

Đề xuất xây mới 4 cầu yếu

Bốn cầu còn lại được Sở Xây dựng đề xuất xây dựng mới gồm cầu Thủy Lợi (Km 141+340, QL25), cầu Ia Sol (Km 145+996, QL25, đều qua xã Phú Thiện), cầu Chữ Y (Km 8+286, ĐT631, xã An Nhơn) và cầu Giăng Dây (Km 13+020, ĐT634, xã Phù Cát), với tổng kinh phí dự kiến 119 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Trong đó, cầu Thủy Lợi hiện đang cắm biển hạn chế tải trọng. Đáy dầm gần vị trí gối bị vỡ bê tông cốt thép, lộ cốt thép; mực nước kênh tại thời điểm khảo sát cách đáy dầm khoảng 30cm. Công trình mới dự kiến có chiều dài nhịp 14m, bề rộng cầu 13m, phần xe chạy rộng 12m. Kinh phí dự kiến 9 tỷ đồng.

Cầu Ia Sol hiện hẹp hơn đường và đang hạn chế tải trọng. Mặt cầu xuất hiện nhiều vị trí nứt, bong tróc; một số bộ phận khe co giãn có dấu hiệu xuống cấp. Hai mố bằng bê tông cốt thép, các trụ cầu thép hình H350 đã bị gỉ sét. Cầu mới dự kiến dài 5x24m, rộng 13m, phần xe chạy rộng 12m, với kinh phí khoảng 83 tỷ đồng.

Tại cầu Chữ Y, phần xe chạy nhỏ hơn nhiều so với bề rộng mặt đường. Sau thời gian dài khai thác, bản mặt cầu và dầm thép xuống cấp; móng mố bị xói lở, nhiều hạng mục khác hư hỏng và cầu đang cắm biển hạn chế tải trọng. Cầu mới dự kiến dài 20m, rộng 10m, phần xe chạy rộng 9m, kinh phí khoảng 13 tỷ đồng.

Cầu Giăng Dây cũng có khổ hẹp, phần xe chạy nhỏ hơn nhiều so với bề rộng mặt đường. Bản mặt cầu, dầm chủ, khe co giãn, lan can, gối và mặt cầu đã xuống cấp; móng mố, trụ cầu bị xói lở. Công trình đang cắm biển hạn chế tải trọng. Cầu mới dự kiến dài 24m, rộng 10m, phần xe chạy rộng 9m, kinh phí khoảng 14 tỷ đồng.

Trước đó, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh về Đề án nâng cấp, cải tạo các cầu yếu trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do tỉnh Gia Lai quản lý giai đoạn 2027-2030. Theo đề xuất mới, phần sửa chữa 3 cầu sẽ chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, thi công và bàn giao đưa vào khai thác trong năm 2027. Đối với 4 cầu xây dựng mới, Sở Xây dựng đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.