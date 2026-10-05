Những chuyến bay chạy đua với thời gian để nối dài sự sống

Mỗi phút đều quý giá

Trong ngày 4/10, những chuyến bay của Vietnam Airlines liên tiếp đưa các ê-kíp y tế từ TP.HCM, Đà Nẵng ra Hà Nội, rồi vận chuyển mô, tạng từ người hiến tại Bệnh viện E trở lại miền Trung. Phía sau mỗi hành trình là một cuộc chạy đua với thời gian, nơi từng phút trên đường đi có thể mở thêm một cơ hội sống cho người bệnh đang chờ ghép.

Đoàn bác sĩ nhận tạng khẩn trương di chuyển lên tàu bay tại Nội Bài.

Từ sáng sớm, chuyến VN7050 của Vietnam Airlines rời Đà Nẵng lúc 6 giờ 5 phút, đưa đoàn bác sĩ ra Hà Nội tham gia quá trình lấy, tiếp nhận và vận chuyển mô, tạng. Cùng ngày, chuyến VN218 từ TP.HCM khởi hành lúc 18 giờ 30 phút, phục vụ một đoàn y tế khác.

Các ê-kíp y tế đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận, một ê-kíp cùng mô, tạng lập tức trở lại miền Trung trên chuyến VN161, khởi hành từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 12 giờ 40. Từ sân bay, đoàn tiếp tục di chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ca ghép ngay trong ngày.

Đằng sau một chuyến bay thông thường là một hành trình đặc biệt khi trên máy bay có những ê-kíp y tế cùng nguồn tạng hiến đang được vận chuyển đến nơi người bệnh chờ đợi.

Ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Vietnam Airlines đã rà soát lịch khai thác, bố trí chỗ cho các đoàn bác sĩ từ Đà Nẵng, TP.HCM ra Hà Nội, đồng thời xây dựng phương án đưa mô, tạng trở lại miền Trung trong ngày.

Thời gian bảo quản của từng loại mô, tạng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với quá trình vận chuyển. Tại sân bay, các thủ tục được ưu tiên xử lý; ê-kíp y tế được bố trí ngồi gần cửa máy bay để có thể rời tàu nhanh nhất sau khi hạ cánh.

Mọi khâu phối hợp giữa các đơn vị đều hướng tới một mục tiêu: tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn.

Theo đại diện Vietnam Airlines, với những ca ghép tạng, từng phút trên đường vận chuyển đều có ý nghĩa. Một chuyến bay được bố trí sớm hơn, hay một thủ tục được rút ngắn, đều có thể góp thêm cơ hội cho người bệnh đang chờ được ghép.

Khi những chuyến bay mang theo hy vọng

Từ năm 2018, Vietnam Airlines đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia trong vận chuyển mô, tạng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hãng đã hỗ trợ vận chuyển kịp thời 16 ca ghép tạng.

Trong những hành trình đặc biệt ấy, mỗi chuyến bay không chỉ là sự kết nối giữa những thành phố. Đó còn là sự tiếp nối giữa người hiến và người nhận, giữa một nghĩa cử cao đẹp và hy vọng được sống của những bệnh nhân đang chờ ghép.

"Trong những trường hợp này, Vietnam Airlines luôn ưu tiên các thủ tục cần thiết, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với tiến độ của ê-kíp y tế. Mạng đường bay của Hãng đã nhiều lần được sử dụng để đưa các ê-kíp y tế và nguồn tạng hiến giữa các địa phương, hỗ trợ các bệnh viện thực hiện ca ghép trong khoảng thời gian cho phép", đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Và trên những chuyến bay ấy, điều được vận chuyển không chỉ là những mô, tạng cần đến đúng nơi, đúng lúc. Đó còn là một cơ hội sống đang được trao đi, trong cuộc chạy đua từng phút với thời gian.