Thái Lan cân nhắc áp thuế nhập khẩu vàng

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Kim ngạch nhập khẩu vàng 11 tháng đầu năm tài chính của Thái Lan (kết thúc cuối tháng 9/2026) tăng tới 53%, đạt tổng giá trị 901 tỷ baht (khoảng 26,5 tỷ USD).

Tổng cục trưởng Cục Hải quan Thái Lan Phantong Loykulnanta cho biết, giá vàng thế giới tăng cao cùng nhu cầu tích trữ trong nước đã biến vàng thành mặt hàng nhập khẩu lớn thứ ba của Thái Lan, chiếm hơn 8% tổng kim ngạch và tiến sát mức nhập khẩu dầu thô. Ông nhấn mạnh, nếu loại trừ hai mặt hàng biến động mạnh là vàng và dầu thô, Thái Lan thực chất ghi nhận mức thặng dư thương mại khoảng 400 tỷ baht trong cùng kỳ.

Giới chức hải quan và ngân hàng Thái Lan nhận định hoạt động nhập khẩu vàng quy mô lớn đang gây tác động tiêu cực kép lên kinh tế vĩ mô. Để thanh toán các đơn hàng quốc tế, doanh nghiệp phải liên tục chuyển đổi lượng lớn đồng baht sang USD, vừa gây áp lực mất giá nghiêm trọng lên đồng nội tệ, vừa làm gia tăng nguy cơ tháo chạy dòng vốn và đe dọa ổn định tài chính.

Trước tình hình trên, Thái Lan đang xem xét hai nhóm giải pháp trọng tâm để can thiệp thị trường. Dù hiện áp mức thuế 0%, Cục Hải quan đang rà soát quy định và các hiệp định thương mại để đánh giá khả năng áp thuế nhập khẩu mới đối với vàng, qua đó tăng chi phí nhập khẩu nhằm hạ nhiệt sức mua và giảm nhu cầu quy đổi ngoại tệ.

Bên cạnh công cụ thuế, Cục Hải quan đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu mở về xuất nhập khẩu vàng theo thời gian thực với BoT. Việc kết nối dữ liệu này giúp Ngân hàng Trung ương tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu đầu cơ, từ đó chủ động đưa ra giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp.