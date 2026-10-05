Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group

Theo đó, ông Đỗ Thanh Hải làm việc tại Sun Group từ ngày 5/10. Ông giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn, kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành đạo diễn điện ảnh năm 1996.

Ông Đỗ Thanh Hải có nhiều năm gắn bó và làm Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Ông Đỗ Thanh Hải là đạo diễn của hàng loạt bộ phim truyền hình được yêu thích như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời...

Ông Hải còn đứng sau nhiều bộ phim truyền hình trên VTV như Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Hoa hồng trên ngực trái...

Ông Đỗ Thanh Hải. Ảnh: Mỹ Anh

Tháng 9/2020, ông Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc VTV và được bổ nhiệm lại vào năm 2025.

Ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực VTV từ ngày 1/10, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Trong khi đó, Sun Group là tập đoàn kinh tế đa ngành với các lĩnh vực: bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng, hàng không, y tế và nghệ thuật.

Trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, Sun Group là đơn vị tiên phong đầu tư thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Sun Symphony Orchestra (SSO) từ năm 2017. Tập đoàn đồng thời duy trì tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội pháo hoa quốc tế quy mô lớn tại các đại dự án ở Hạ Long, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Mới đây, Sun Group tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư sang công nghiệp điện ảnh với kế hoạch xây dựng phim trường quy mô lớn, diện tích 279 ha, tại đại đô thị Urban City, Ninh Bình.