Gần 1 triệu người đã đến xem chú cá mập bị lạc đường

Nó đã chống chịu được những luồng nước mạnh. Khi lưới được giăng ra, nó chỉ đơn giản bơi qua phía trên rồi quay trở lại. Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia đang đối mặt với một tình thế nan giải liên quan đến "Bukang-i", con cá mập đã luẩn quẩn tại khu vực luồng lạch thuộc Cảng Bắc Busan suốt 17 ngày qua. Con cá mập không hề có ý định rời đi. Vào ngày 4/10, người ta vẫn thấy nó thong dong bơi lội trong lòng luồng.

Gần một triệu du khách đã đổ về Công viên Bờ sông Cảng Bắc Busan để tận mắt chiêm ngưỡng "Bukang-i". Các cơ quan chức năng đã quyết định tạm dừng nỗ lực giải cứu chủ động và chờ đợi để "Bukang-i" tự bơi trở lại vùng biển khơi.

Trong khi đó, "Bukang-i" vẫn thong thả rẽ nước bơi lội với tốc độ 5 km/h, tương đương tốc độ đi bộ của con người, kiêu hãnh khoe chiếc vây lưng của mình. Tiếng reo hò vang lên mỗi khi nó xuất hiện trở lại sau khi lặn xuống dưới mặt nước.

Ngay cả trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày, Công viên Bờ sông Cảng Bắc vẫn tấp nập dòng người háo hức muốn chiêm ngưỡng "Bukang-i".

Đã có 72.000 lượt khách ghé thăm vào ngày đầu tiên và thêm 69.000 lượt khách vào ngày thứ hai. Kể từ khi "Bukang-i" lần đầu xuất hiện tại khu vực luồng nước này vào ngày 19/9, đã có gần một triệu du khách ghé qua. Một công viên vốn yên tĩnh nay đã trở thành điểm thu hút du khách trên toàn quốc.

Trước lượng người tập trung đông đảo như vậy, chính quyền thành phố Busan và lực lượng cảnh sát đã huy động khoảng một trăm nhân viên để đảm bảo an toàn cho du khách.

Mặc dù người ta đã sử dụng vòi rồng và lưới, "Bukang-i" vẫn ở lại trong khu vực luồng nước. Hiện tại, các cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động giải cứu và đang chờ con cá mập tự bơi ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, do nhận thấy "Bukang-i" không thể kiếm ăn hiệu quả, họ vẫn đang liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nó.