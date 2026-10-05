Bản lĩnh và đẳng cấp đáng nể của tuyển Thái Lan

Có những trận thua vẫn khiến người ta phải dành sự tôn trọng cho đội bóng thất bại. Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 là một trận đấu như thế với Thái Lan.

Indonesia có sân nhà Gelora Bung Karno, có hàng vạn cổ động viên tạo nên sức ép khủng khiếp và sở hữu một đội hình được đánh giá rất cao với nhiều cầu thủ mang kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Trong thế trận ấy, Thái Lan không hề bị cuốn vào sự áp đảo của đối thủ.

Thái Lan thua Indonesia trên chấm luân lưu, nhưng màn trình diễn tại Gelora Bung Karno cho thấy bản lĩnh đáng nể của đội bóng xứ Chùa Vàng. Ảnh: FAT

Họ chơi bóng đầy tự tin và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng rồi khó khăn lớn nhất xuất hiện ở phút 81. Nicolas Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Thái Lan chỉ còn 10 người trong thời điểm trận chung kết bước vào những phút căng thẳng nhất.

Ít phút sau, Indonesia tận dụng lợi thế hơn người để vượt lên dẫn 1-0. Một cú đá phạt chạm chân Iklas đổi hướng khiến thủ môn Thái Lan không thể cứu thua.

Đến đây, một đội bóng yếu bản lĩnh rất dễ sụp đổ. Thái Lan thì không. Chỉ vài phút sau, họ tìm được bàn gỡ 1-1. Iklas, người vô tình khiến Indonesia có bàn thắng, lập tức sửa sai bằng pha dứt điểm cận thành.

Chơi thiếu người trên sân khách nhưng Thái Lan vẫn kéo được trận đấu vào hiệp phụ. Và điều đáng nói hơn, họ không chỉ chống đỡ.

Phút 111, Peeradol Chamrasamee đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1. Đó là khoảnh khắc cho thấy giá trị của một đội bóng lớn. Indonesia có lợi thế sân nhà, có sức trẻ, có những cầu thủ từng chơi bóng ở châu Âu và được hàng vạn khán giả tiếp sức. Thái Lan có ít hơn một người trên sân, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để tìm bàn thắng vượt lên.

Chức vô địch tưởng như đã ở rất gần đội khách. Đáng tiếc, chỉ 5 phút sau, Elkan Baggott gỡ hòa 2-2 cho Indonesia. Hai đội không thể phân định thắng thua trong 120 phút và phải bước vào loạt luân lưu. Indonesia làm tốt hơn ở thời khắc quyết định, thắng 4-2 để giành chức vô địch.

Thái Lan thất bại, nhưng đó là một thất bại có thể ngẩng cao đầu. Họ đã chơi trên sân khách, chịu sức ép khủng khiếp, mất người, bị dẫn bàn nhưng gỡ hòa, rồi tiếp tục vượt lên trong hiệp phụ.

Indonesia có chiếc cúp. Nhưng Thái Lan đã cho thấy vì sao họ là một trong những đội bóng đáng gờm nhất Đông Nam Á.