Tesla và SpaceX mất 456 tỷ USD

Trong phiên giao dịch chiều 5/11 (giờ địa phương), cổ phiếu SpaceX giảm khoảng 9%, trong khi Tesla mất 11%. Đà đi xuống của hai mã này diễn ra giữa làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ, khiến tổng vốn hóa thị trường của hai công ty sụt giảm hơn 420 tỷ USD so với thời điểm đóng cửa phiên 3/11.

Tính đến cuối phiên 5/11 (giờ địa phương), mức vốn hóa bị thổi bay đã lên khoảng 456 tỷ USD, CNBC cho biết.

Diễn biến trên cũng giáng đòn mạnh vào tài sản của Elon Musk. Theo Forbes, khối tài sản của tỷ phú này đã giảm khoảng 90 tỷ USD trong một tuần, xuống dưới 800 tỷ USD. Từng vượt mốc 1.000 tỷ USD sau khi SpaceX phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tháng 6, Musk hiện vẫn là người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Musk là nhà tài trợ lớn nhất cho các ứng cử viên và hoạt động của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, với khoản đóng góp vượt 470 triệu USD, theo Financial Times. Tuy nhiên, phần lớn ứng cử viên được ông hậu thuẫn đều thất bại.

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Tại Texas - nơi đặt trụ sở của cả Tesla và SpaceX - hai ứng cử viên đảng Dân chủ là James Talarico và Gina Hinojosa cũng đánh bại những đồng minh lâu năm của Musk, gồm Tổng chưởng lý bang Ken Paxton và Thống đốc Greg Abbott.

Trong báo cáo công bố hôm 4/11, các nhà phân tích Deutsche Bank nhận định SpaceX có thể phải đối mặt với thêm nhiều trở ngại trong bối cảnh chính trị mới. Dù tác động cụ thể của các chính sách còn khó dự đoán, những thay đổi về quản lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch mở rộng hoạt động của công ty.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Texas. Bà Gina Hinojosa, thống đốc đắc cử của bang, đã kêu gọi tạm dừng phê duyệt các dự án trung tâm dữ liệu mới cho đến khi cơ quan lập pháp thông qua những biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn về sử dụng nước, chi phí điện, quyền quyết định của chính quyền địa phương và các chính sách ưu đãi. Bà cũng chỉ trích việc dành ưu đãi thuế cho những cơ sở quy mô lớn.

Công trình Gigabay tại cơ sở sản xuất của SpaceX ở Starbase, bang Texas (Mỹ) ngày 20/7. Ảnh: Reuters.

Tesla và SpaceX đều đang mở rộng hạ tầng phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Texas. Hai công ty còn lên kế hoạch xây dựng Terafab, tổ hợp quy mô lớn gồm trung tâm dữ liệu và nhà máy sản xuất bán dẫn tại hạt Grimes. SpaceX cũng dự định xây dựng một siêu máy tính tại Starbase - cơ sở phóng tên lửa kết hợp khu đô thị của công ty ở Texas.

Theo các nhà phân tích Deutsche Bank, những kế hoạch này có thể đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ nếu các quy định về xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu được siết chặt. SpaceX thậm chí có thể phải tăng chi tiêu vốn để đáp ứng các yêu cầu mới.

Ngoài các vấn đề liên quan đến hạ tầng AI, SpaceX còn có thể chịu sự giám sát từ Quốc hội về hoạt động của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Một rủi ro khác là khả năng cơ quan quản lý tăng cường giám sát có thể cản trở kế hoạch sáp nhập SpaceX và Tesla mà Musk từng đề cập. Tỷ phú này bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng trên, song thừa nhận thương vụ vẫn cần được các cổ đông thông qua.