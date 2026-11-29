Chính phủ Mỹ đang điều tra khả năng Iran đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào khoảng 50 tàu thương mại quốc tế trong thời gian gần đây. (Nguồn: NPR)

Các vụ xâm nhập được cho là khai thác lỗ hổng bảo mật trong thiết bị Fortinet FortiGate, vốn được sử dụng phổ biến để quản lý tường lửa và mạng riêng ảo trên tàu biển. Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) từng ban hành cảnh báo về những lỗ hổng này hồi tháng 9/2026.

Giới chức Mỹ lo ngại tin tặc có thể tiếp cận các hệ thống quan trọng trên tàu, bao gồm động lực, bánh lái, định vị và quản lý hàng hóa. Ít nhất 1 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nằm trong số các phương tiện bị ảnh hưởng. Một số thủy thủ đoàn phát hiện dấu hiệu xâm nhập khi hệ thống thư điện tử bị gián đoạn hoặc mất khả năng truy cập tài khoản; ít nhất 1 tàu từng mất liên lạc trong thời gian dài.

Hồi tháng 8, FBI và USCG đã kiểm tra 2 tàu nước ngoài có dấu hiệu bị xâm nhập. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thiệt hại về môi trường, nguy hiểm trực tiếp đối với thủy thủ đoàn hoặc gián đoạn hoạt động hàng hải.

Các quan chức cảnh báo tấn công mạng nhằm vào tàu thương mại có thể dẫn đến va chạm, mắc cạn, tràn dầu hoặc cháy nổ. Mỹ đang chuẩn bị tăng cường kiểm tra tàu thuyền có dấu hiệu bị xâm nhập khi cập cảng nước này, nhất là trước mùa vận chuyển hàng hóa cao điểm cuối năm.

(theo NPR)