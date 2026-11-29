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Ngày 29/11, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can để điều tra về 5 tội danh gồm: rửa tiền, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Trong đó, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam 24 bị can và cho tại ngoại 2 bị can.

Đường dây này do Chen Chien Yu (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cầm đầu tại Việt Nam. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã tổ chức thuê 14 người đứng tên mở 103 tài khoản ngân hàng nhằm luân chuyển, rửa tổng số tiền hơn 373,1 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Túc trực theo ca tại chung cư để quét khuôn mặt

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng phục vụ phạm pháp.

Liên quan đến đường dây rửa tiền này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 26 bị can về 5 tội danh. Ảnh: CA

Sau thời gian thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra các căn hộ tại chung cư Imperial Place (phường An Lạc) cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều người đang thực hiện thao tác xác thực khuôn mặt để chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Lực lượng công an khi ập vào căn hộ ở phường An Lạc. Ảnh: CA

Quá trình điều tra làm rõ thủ đoạn vận hành tinh vi của đường dây này. Theo đó, toàn bộ lệnh chuyển tiền được các đối tượng điều khiển từ xa thông qua điện thoại đặt sẵn tại các căn hộ. Những người được thuê đứng tên mở tài khoản sẽ chia ca túc trực tại chỗ để quét khuôn mặt mỗi khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học.

Cách thức này giúp nhóm cầm đầu ở nước ngoài dễ dàng luân chuyển dòng tiền qua hàng loạt tài khoản trung gian.

Giao dịch khoảng 8 tỷ đồng mỗi ngày

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, Chen Chien Yu được thuê sang Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán tiền đánh bạc trực tuyến. Theo thỏa thuận, Chen được trả 25 triệu đồng/tháng cho mỗi người đứng tên tài khoản tuyển được, kèm theo 0,3% hoa hồng trên tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản này.

Đối tượng Chen Chien Yu, có vai trò cầm đầu tại Việt Nam. Ảnh: CA

Để thiết lập mạng lưới, Chen nhờ người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ làm điểm hoạt động, đồng thời móc nối với nhiều chân rết tại Việt Nam. Cụ thể, vợ chồng Háu Khoành Phón (SN 1984) và Trần Kim Thành (SN 1982, cùng ngụ phường Minh Phụng) phụ trách tuyển người, thu gom tài khoản và trả lương.

Ngô Tú Liên (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông, ngụ phường Phú Lâm) được Chen thuê làm phiên dịch và hướng dẫn quy trình xác thực giao dịch. Sau đó, Liên tiếp tục thuê Lê Thành Huy (SN 1999, quê Thái Nguyên) và đến tháng 2/2026 thuê thêm Nguyễn Thành Trung (SN 1987, quê Cà Mau) tham gia quản lý nhóm nhân viên túc trực.

Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng liên tục thay đổi địa điểm hoạt động, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ sang các chung cư ở Quận 6 cũ rồi dời về phường An Lạc.

Máy móc, tang vật mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Chen khai nhận trung bình mỗi ngày đường dây giao dịch khoảng 8 tỷ đồng. Tính đến thời điểm bị triệt xóa, tổng số tiền đã được rửa qua 103 tài khoản lên tới hơn 373,1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng điều hành từ xa để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.