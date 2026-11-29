Nhà máy thép Kryvorizhstal của ArcelorMittal tại thành phố Kryvyi Rih, Ukraine. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo báo chí Anh ngày 29/11, từ tháng 8, lực lượng Nga đã tiến hành ít nhất 12 đợt tấn công bằng hàng chục tên lửa đạn đạo vào 4 nhà máy thép chủ chốt còn lại của Ukraine. Các cuộc tấn công khiến 23 công nhân thiệt mạng và lần đầu tiên làm hoạt động sản xuất thép của nước này ngưng trệ hoàn toàn trong thời kỳ hậu Liên Xô.

Bốn nhà máy đều nằm tại hai vùng công nghiệp Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, trong đó có hai cơ sở thuộc tập đoàn Metinvest, một thuộc Interpipe và một thuộc ArcelorMittal. Riêng nhà máy Zaporizhstal của Metinvest chỉ cách tiền tuyến khoảng 30 km.

Metinvest và Interpipe đã đình chỉ sản xuất sau các cuộc tấn công. Đến giữa tháng 11, cơ sở tại Dnipro vẫn chưa hoạt động trở lại. Trong khi đó, đầu tháng 10, ArcelorMittal thông báo bắt đầu tiến hành bảo quản thiết bị để đưa nhà máy tại Kryvyi Rih vào trạng thái ngừng hoạt động, đồng thời chỉ cân nhắc khôi phục sản xuất sau khi giao tranh kết thúc.

Tổ hợp công nghiệp khổng lồ im tiếng

Trải rộng trên diện tích 72 km² tại thành phố Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhà máy Kryvorizhstal đã hoạt động suốt 92 năm. Cơ sở này gia nhập hệ thống của tập đoàn Mittal sau thương vụ tư nhân hóa trị giá 4,8 tỷ USD năm 2005.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự năm 2022, số lao động tại đây giảm từ 27.000 xuống còn 16.000 người trong năm 2026, còn sản lượng thép giảm từ 4,9 triệu xuống 1,7 triệu tấn. Dù vậy, trước đợt tấn công mới nhất, nhà máy chỉ có những lần tạm dừng ngắn và chưa từng ngừng hoạt động hoàn toàn.

Ông Mauro Longobardo, Giám đốc điều hành ArcelorMittal Kryvyi Rih, cho biết quyết định dừng sản xuất được đưa ra vào tháng 9, sau khi các cuộc tấn công làm hư hại hai lò cao đang vận hành. Theo công ty, nhà máy trúng 19 tên lửa đạn đạo, khiến 6 nhân viên và nhà thầu thiệt mạng. Ông nhấn mạnh doanh nghiệp không thể kiểm soát nguy cơ người lao động đến làm việc rồi mất mạng vì tên lửa.

Việc đưa một tổ hợp sản xuất khép kín, từ khai thác quặng đến luyện thép, vào trạng thái ngừng hoạt động cũng là thách thức lớn. Phần lớn thiết bị vốn vận hành liên tục và có thể hư hỏng nếu bị tắt đột ngột.

Các dàn lò luyện cốc phải được làm nguội trong nhiều tuần. Hàng nghìn km đường ống cần được tháo hết chất lỏng và thổi khí nitơ để chống ăn mòn, trong khi máy móc phải được phủ chất bôi trơn chuyên dụng nhằm bảo quản qua những tháng lạnh.

Theo ông Longobardo, quá trình này dự kiến kéo dài đến tháng 12. Sau đó, nhà máy chỉ cần khoảng 1.500 người để bảo dưỡng. Khoảng 14.500 lao động còn lại sẽ nghỉ ở nhà nhưng vẫn thuộc biên chế công ty và nhận 2/3 tiền lương.

Sự im lặng đã bao trùm nhiều khu vực từng hoạt động suốt ngày đêm. Tại phân xưởng xử lý quặng dài 600 m, động cơ của các máy nghiền đã được tháo ra và phủ bạt. Ở mỏ gần đó, xe tải và máy xúc nằm bất động, chỉ còn tiếng máy bơm ngăn nước tràn vào lòng mỏ sâu 240 m.

Nỗi lo lan từ nhà máy ra thành phố

Thành phố Kryvyi Rih, với khoảng 550.000 dân, được hình thành và phát triển dựa vào khai khoáng, luyện kim. Theo ông Oleksandr Vilkul, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Kryvyi Rih, nhà máy ArcelorMittal đóng góp khoảng 30% ngân sách thành phố. Việc cơ sở này ngừng sản xuất vì thế tạo ra bất an vượt xa phạm vi doanh nghiệp.

Ông Stanislav Zinchenko, người đứng đầu GMK Center, tổ chức tư vấn Ukraine chuyên về luyện kim và khai khoáng, cho biết ngành thép tập trung chủ yếu ở miền nam và miền đông, nơi có ít nguồn sinh kế thay thế. Ông cảnh báo làn sóng đóng cửa nhà máy có thể khiến người dân rời đi, để lại những đô thị tồn tại nhưng mất dần sức sống kinh tế.

Với người lao động, điều đáng lo nhất là không biết thời gian chờ đợi sẽ kéo dài bao lâu. Ông Vladyslav Tyurin, quản đốc cấp cao đã làm việc tại nhà máy từ năm 2005, cho biết quyết định dừng sản xuất khiến nhiều người bất an về nguy cơ mất việc trong tương lai.

Lao động nam trong độ tuổi nhập ngũ còn đối mặt một nỗi lo khác. Theo quy định của Ukraine, diện miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự dành cho họ có thể bị hủy nếu bị sa thải hoặc mức lương bình quân của doanh nghiệp giảm xuống dưới ngưỡng quy định.

Tuy nhiên, khó khăn của ngành thép không chỉ bắt nguồn từ tên lửa. Trước các cuộc tấn công từ tháng 8, doanh nghiệp đã chịu sức ép do các cảng Biển Đen đóng cửa sau những đợt tập kích của Nga bằng UAV và tên lửa. Hạn ngạch nhập khẩu thép mới của Liên minh châu Âu cũng gây thêm trở ngại.

Ông Yigit Tahmisoglu, chuyên gia phân tích năng lượng tại Berlin Economics, tổ chức tư vấn kinh tế Đức đang hỗ trợ Chính phủ Ukraine, nhận định trước đây câu hỏi đặt ra là các nhà sản xuất thép có thể duy trì sức cạnh tranh và lợi nhuận hay không. Sau các cuộc tấn công, vấn đề đã chuyển thành liệu họ còn có thể hoạt động.

Tại Kryvyi Rih, ông Vilkul cáo buộc ArcelorMittal dùng các cuộc tấn công làm lý do đóng cửa nhà máy, trong khi động cơ thực sự là kinh tế. ArcelorMittal phủ nhận ý định rút khỏi Ukraine, song ông Longobardo thừa nhận khả năng sinh lời là vấn đề lớn bên cạnh an ninh.

Ngành thép Ukraine đã suy giảm từ năm 2014, đồng thời phải đối phó với giá điện tăng và việc mất nguồn than giá rẻ từ những mỏ hiện do Nga kiểm soát. Ngay cả khi giao tranh kết thúc, việc khôi phục sản xuất cũng chưa chắc diễn ra nhanh chóng.

Theo ông Longobardo, sau 1 năm ngừng hoạt động trong trạng thái làm nguội, nhà máy sẽ cần khoản đầu tư đáng kể để khởi động lại. Nếu thời gian đình chỉ kéo dài một năm hoặc hơn, những lao động có tay nghề cao nhất cũng có thể tìm việc ở nơi khác, khiến quá trình phục hồi thêm khó khăn.

Nếu các nhà máy không thể phục hồi và người lao động tiếp tục rời đi, những đô thị từng sống nhờ ngành thép có nguy cơ trở thành “thành phố zombie”, vẫn tồn tại nhưng mất dần sức sống kinh tế.