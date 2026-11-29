Một tàu Hải quân Trung Quốc (phía sau, bên trái) xuất hiện khi tàu khu trục HMAS Brisbane của Australia tham gia hoạt động hợp tác hàng hải giữa Hải quân Philippines, Australia và Canada gần bãi cạn Scarborough, ngày 3/9/2025. (Ảnh tư liệu)

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nêu rõ các đơn vị hải quân và không quân của Bộ Tư lệnh đã tiến hành hoạt động tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại bãi cạn Scarborough cùng các khu vực lân cận.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh kể từ tháng 11, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã đẩy mạnh tuần tra nhằm tăng cường kiểm soát và quản lý tại những vùng biển và không phận liên quan, đồng thời đóng vai trò như một biện pháp đối phó hiệu quả với mọi hành vi xâm phạm và khiêu khích.

(theo Tân Hoa xã)