Trong một cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý vào ngày 29/11, cử tri Thụy Sĩ dường như đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nới lỏng các hạn chế về xuất khẩu và tái xuất khẩu vũ khí.

Số liệu sơ bộ do Văn phòng Thống kê Liên bang công bố cho thấy, phe ủng hộ ("có") đang dẫn trước với 55,31% số phiếu đã kiểm đối với đề xuất sửa đổi Đạo luật về Vật liệu Chiến tranh, trong khi phe phản đối ("không") chiếm 44,69%.

Đề xuất sửa đổi này nhằm mục đích miễn trừ 36 quốc gia đối tác khỏi lệnh cấm chung về xuất khẩu vũ khí sang các nước đang tham gia xung đột vũ trang, đồng thời vẫn đảm bảo Thụy Sĩ tuân thủ các nghĩa vụ về tính trung lập và luật pháp quốc tế.

Những người ủng hộ cải cách – vốn đã được quốc hội thông qua vào năm 2024 và nhận được sự hậu thuẫn từ chính phủ – cho rằng những thay đổi này là cần thiết để bảo vệ ngành công nghiệp quốc phòng Thụy Sĩ và củng cố an ninh lâu dài cho đất nước.

"Người dân Thụy Sĩ hiểu rằng an ninh, việc làm và chuyên môn là những yếu tố quan trọng hàng đầu", ông Michael Götte, một nhà lập pháp từ bang St. Gallen thuộc Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu, tuyên bố ngày 29/11, sau khi có kết quả dự báo ban đầu.

Chính sách trung lập của Thụy Sĩ không cấm xuất khẩu vũ khí, nhưng hoạt động này phải tuân theo các quy định kiểm soát chặt chẽ.

Chính sách trung lập của Thụy Sĩ không cấm xuất khẩu vũ khí, nhưng hoạt động này phải tuân theo các quy định kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: ANews

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, các hạn chế đó đã gây ra căng thẳng giữa Bern với một số đối tác châu Âu.

Năm 2024, chính phủ đã đề nghị quốc hội cho phép linh hoạt hơn trong việc miễn trừ các quy định xuất khẩu trong những trường hợp đặc biệt.

Theo cải cách này, các cơ quan chức năng Thụy Sĩ sẽ có thể xuất khẩu vũ khí sang 36 quốc gia phương Tây ngay cả khi các nước này đang tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang – điều vốn bị luật pháp Thụy Sĩ cấm trước đây.

Những thay đổi này cũng loại bỏ yêu cầu các quốc gia mua vũ khí phải xin phép Bern trước khi tái xuất khẩu các thiết bị quân sự do Thụy Sĩ sản xuất. Tuy nhiên, chính phủ vẫn giữ quyền ngăn chặn xuất khẩu nếu lợi ích quốc gia bị đe dọa.

Việc nới lỏng các hạn chế này sẽ không áp dụng đối với Ukraine; quốc gia này vẫn bị cấm tiếp nhận các thiết bị từ Thụy Sĩ, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Những người ủng hộ lập luận rằng cơ chế xuất khẩu của Thụy Sĩ đã trở nên khắt khe hơn so với các quốc gia tương đương, gây bất lợi cho các nhà sản xuất trong nước trong bối cảnh các nước châu Âu đang tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Họ cho rằng một ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh là yếu tố thiết yếu để đảm bảo nguồn cung cho quân đội Thụy Sĩ và bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong khi đó, những người phản đối – những người đã thúc đẩy cuộc trưng cầu dân ý ngày 29/11 – cảnh báo rằng việc nới lỏng các quy định sẽ làm tăng nguy cơ vũ khí Thụy Sĩ rơi vào các khu vực xung đột.

Họ cũng bác bỏ quan điểm cho rằng ngành công nghiệp này đang đối mặt với nguy cơ tồn vong, đồng thời lập luận rằng cải cách này làm suy yếu chính sách trung lập và truyền thống nhân đạo của Thụy Sĩ.

Ngoài vấn đề xuất khẩu vũ khí, trong ngày 29/11 cũng diễn ra 3 cuộc trưng cầu dân ý về 3 vấn đề khác, bao gồm đề xuất tăng thuế VAT để tài trợ cho khoản chi trả lương hưu tháng thứ 13, đề xuất về mô hình thuế mới dành cho các cặp vợ chồng đã kết hôn, và sáng kiến hạn chế sử dụng pháo hoa.

Kết quả cuối cùng của 4 cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày 29/11 (giờ địa phương).

Minh Đức (Theo Anadolu, SwissInfo)