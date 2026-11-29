Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor là chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Mỹ, có tính năng vượt trội so với những dòng khác.

Mặc dù Su-57 của Nga và Chengdu J-20 do Trung Quốc sản xuất cũng là những chiến đấu cơ mạnh mẽ bậc nhất thế giới, nhưng Raptor vẫn giữ vị thế hàng đầu. Theo nhận xét, khả năng tàng hình của nó thậm chí còn vượt trội hơn cả F-35 mới hơn.

Quyết định của Washington với tiêm kích Raptor là vô cùng nghiêm ngặt. Trong các hoạt động thực chiến, F-22 được triển khai với sự miễn cưỡng rõ rệt, một ví dụ điển hình là chiến dịch quân sự chống lại Iran vừa qua.

Theo phân công, F-15 và F-35 đảm nhiệm phần lớn công việc, trong khi F-22 Raptor chỉ đóng vai trò quan sát. Lời giải thích cho hành vi này rất thực dụng - Mỹ không sợ thua trận, mà sợ máy bay bị bắn hạ, trực giác của Lầu Năm Góc được hỗ trợ bởi một số bằng chứng thực tế.

Trong các cuộc tập trận và không chiến mô phỏng, F-22 không phải lúc nào cũng giành chiến thắng, đôi khi nó còn bị áp đảo bởi Eurofighter Typhoon của châu Âu và EA-18G Growler trên tàu sân bay của chính mình.

Một sự kiện đáng nhớ nữa trong cuộc tập trận Red Flag năm 2012 ở Alaska là khi các phi công Eurofighter Typhoon của Đức tự tin vượt trội F-22 trong tình huống không chiến cơ động tầm gần.

Bên cạnh đó vào năm 2009, tại căn cứ không quân Nellis, một chiếc EA-18G Growler với hệ thống tác chiến điện tử đã mô phỏng "bắn hạ" tiêm kích F-22 Raptor bằng tên lửa trong khi cơ động vào điểm mù của nó.

Theo giới quan sát, lý do thực sự cho bước đi thận trọng là nguy cơ rò rỉ thông tin. Tất cả các đặc tính tàng hình của F-22 đều được giữ bí mật tuyệt đối ngay trong lãnh thổ Mỹ.

Nếu chiếc máy bay chiến đấu đắt tiền này gặp nạn và rơi vào tay Nga hoặc Trung Quốc, đối thủ sẽ có được chìa khóa công nghệ cần thiết để chế tạo bản sao mô phỏng.

Với dữ liệu tuyệt mật thu nhận được, Moskva hoặc Bắc Kinh có thể phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình tốt ngang ngửa, hoặc thậm chí mạnh hơn cả F-35 của Mỹ.

Ngoài ra lý do thứ hai hoàn toàn mang tính kinh tế, đó là nếu Nga hoặc Trung Quốc tham gia thị trường với các máy bay chiến đấu tàng hình có hiệu năng tương đương, nhu cầu đối với F-35 sẽ giảm mạnh, cùng với đó là doanh thu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Rõ ràng Washington đã tính toán mọi yếu tố bất lợi và quyết định chọn phương án an toàn. Chính vì vậy, F-22 Raptor sẽ chỉ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thực tế khi rất cần thiết.