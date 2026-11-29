Một tàu của lực lượng tuần duyên Yemen đi ngang qua tàu FSO Safer tại cảng Ras Issa, ngày 30/5/2023. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X trước khi tiến hành cuộc tấn công, ông Turki Al-Malki, người phát ngôn liên quân chống Houthi, nêu rõ: “Bộ Tư lệnh Liên quân yêu cầu dân thường sơ tán khỏi cảng Ras Isa… vì sự an toàn của họ”.

Ngay sau thông báo trên, lực lượng Houthi cũng đã đe dọa tấn công trả đũa nhằm vào tất cả các cảng bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia đồng thời kêu gọi người dân lập tức sơ tán khỏi những vị trí này.

Trong khi đó, theo tờ Arab News, Pakistan thông báo triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Riyadh trong bối cảnh các quan ngại an ninh gia tăng tại khu vực.

Lễ tiễn quân được tổ chức ngày 28/11 song phía Pakistan chưa công bố thời điểm binh sĩ nước này đến Saudi Arabia hoặc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Quân đội Pakistan cũng không công bố số lượng binh sĩ, địa điểm đóng quân, thời gian triển khai hoặc nhiệm vụ cụ thể.

Theo tuyên bố của Cơ quan Quan hệ công chúng liên quân Pakistan (ISPR), đợt triển khai binh sĩ này thể hiện cam kết của Islamabad đối với an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia. Các binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ trong lãnh thổ Saudi Arabia theo những thỏa thuận và khuôn khổ hợp tác quốc phòng đã thống nhất.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Pakistan tổ chức hội đàm về hợp tác quốc phòng với Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Hiệp ước Mecca. Được ký kết hồi tháng 8, văn kiện này quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ thành viên nào sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các thành viên.

Động thái trên diễn ra khi Saudi Arabia tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen trong khi căng thẳng khu vực gia tăng liên quan tới cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Pakistan đã cam kết bảo vệ lãnh thổ Saudi Arabia nhưng loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Houthi bên trong lãnh thổ Yemen.

(theo Tân Hoa xã, AFFP)