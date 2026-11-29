Các rào chắn cố định ngăn chặn UAV trên biển tại cảng thành phố Benghazi, Libya, ngày 28/11/2026. Ảnh vệ tinh từ RFE/RL

Libya đã triển khai các rào chắn nổi chống thiết bị bay không người lái (UAV) tại lối vào cảng Benghazi và xung quanh tàu hộ vệ tên lửa Merkury của Nga bị Ukraine tập kích hôm 22/11, theo hình ảnh vệ tinh được công bố ngày 28/11.

Theo Kyiv Post ngày 29/11, Đài châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL) đưa tin, các rào chắn chống UAV đã được lắp đặt cố định tại khu vực cảng Benghazi của Libya và xung quanh tàu hộ vệ tên lửa Merkury của Hải quân Nga, hiện vẫn trong tình trạng chìm một phần sau cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái trên biển của Ukraine hôm 22/11.

Phân tích hình ảnh vệ tinh, RFE/RL cho biết những con tàu nhỏ ban đầu được buộc nối với nhau ngay sau cuộc tập kích nhằm khẩn cấp ngăn chặn lối vào cảng đã được thay thế bằng một hệ thống rào chắn nổi kiên cố hơn.

Hệ thống phòng thủ mới có thiết kế tương tự các rào chắn chống UAV mà lực lượng Nga từng triển khai để bảo vệ những cảng ở Biển Đen và các tuyến tiếp cận cầu Crimea.

Tàu hàng Angara và hoạt động vận tải quân sự Nga

Hình ảnh vệ tinh ngày 28/11 cũng cho thấy rõ hơn mức độ hư hại của tàu hàng Angara của Nga, vốn bị UAV trên biển của Ukraine tập kích trong cùng chiến dịch hôm 22/11. Một tàu dân sự khác hiện đang neo đậu bên cạnh con tàu này.

Trước đó, RFE/RL xác định rằng một ngày sau cuộc tập kích nhằm vào tàu Merkury và Angara, máy bay vận tải quân sự Antonov An-124 của Nga – một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới – đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Al-Khadim gần Benghazi, nơi được Nga sử dụng.

Vụ tập kích gây phản ứng ngoại giao tại châu Âu và Libya

Các biện pháp phòng thủ mới tại Benghazi được triển khai sau khi chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV trên biển của Ukraine gây ra những căng thẳng ngoại giao. Cuộc tập kích diễn ra cách lãnh thổ Ukraine hơn 1.600 km. Theo tờ New York Times, chiến dịch này có sự tham gia của 7 UAV trên biển của Ukraine.

Ngày 28/11, Ngoại trưởng chính quyền miền Đông Libya Abd al-Hadi al-Huweij tuyên bố chính quyền đặt trụ sở tại Benghazi dự định yêu cầu Ukraine bồi thường thiệt hại về người và tài sản tại cảng. Tuyên bố này tiếp nối những phản đối trước đó và yêu cầu Kiev đưa ra lời giải thích chính thức về vụ việc.

Về phía Nga, Moskva cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng sau vụ tập kích. Ngày 23/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các cuộc tấn công nhằm vào tàu Nga tại Libya và khu vực Baltic là một “xu hướng rất nguy hiểm”, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang xử lý vấn đề.

Ngày 25/11, ông Peskov không loại trừ khả năng Nga tấn công các tàu Ukraine tại cảng nước ngoài để đáp trả. Ông nhấn mạnh Moskva sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đồng thời ủng hộ việc chính quyền Libya áp dụng các biện pháp đối với Kiev sau vụ việc tại Benghazi.

Tại châu Âu, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã nêu quan ngại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/11, sau khi Rome triệu tập tùy viên quân sự Ukraine để làm rõ vụ tập kích tại Địa Trung Hải mà Italy cho rằng không được phối hợp trước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot bảo vệ quyền của Kiev trong việc tấn công các tàu chiến Nga và phương tiện vận chuyển vũ khí.