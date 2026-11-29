Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, đảng Likud của ông Netanyahu và đảng Yashar cho biết cuộc thảo luận diễn ra trong không khí thực chất, với sự tham gia của hai bên nhằm tìm cách thu hẹp những khác biệt lớn. Cuộc gặp ban đầu bắt đầu bằng buổi thông tin về tình hình an ninh tại trụ sở Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv, sau đó chuyển sang vấn đề thành lập chính phủ. Tuy nhiên, những bất đồng giữa hai bên vẫn rất lớn. Các nhóm đàm phán được cho là sẽ không tiếp tục tổ chức những cuộc gặp trong thời gian tới.

Các nguồn tin thân cận với ông Eisenkot xác nhận tại cuộc gặp, lãnh đạo đảng Yashar khẳng định vẫn giữ cam kết với các đối tác trong khối chính trị của mình. Ông đồng thời tuyên bố Likud và các đồng minh vẫn có thể tham gia chính phủ sau khi chính phủ mới được thành lập, nếu chấp nhận những nguyên tắc định hướng hoạt động của chính phủ này.

Về phía đảng Likud, các nguồn tin của đảng cho rằng cuộc gặp cho thấy ông Eisenkot không thực sự mong muốn thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Việc lãnh đạo Yashar không chấp nhận đề xuất để ông Netanyahu giữ vị trí Thủ tướng luân phiên được đảng Likud xem là dấu hiệu cho thấy ông Eisenkot chỉ tập trung thành lập một chính phủ không có Likud tham gia. Đảng Likud tiếp tục nhấn mạnh Israel cần sớm thành lập một chính phủ đoàn kết nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Cuộc gặp diễn ra sau khi ngày 28/11, ông Netanyahu lần đầu tiên công khai tuyên bố sẵn sàng đảm nhận vị trí Thủ tướng nửa nhiệm kỳ trong một thỏa thuận luân phiên với ông Eisenkot. Đáp lại, lãnh đạo Yashar cho Thủ tướng Netanyahu 24 giờ để chứng minh thiện chí và tiến tới một thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa nhóm đại diện của Yashar và đảng B’Yachad của cựu Thủ tướng Naftali Bennett cũng đang được tiến hành song song. Cuộc thảo luận kéo dài hơn 3 giờ và được cho là đã đạt tiến triển đáng kể. Một trong những vấn đề còn gây tranh cãi là nghĩa vụ nhập ngũ đối với cộng đồng Do Thái Chính thống cực đoan (Haredi).

Ông Bennett hiện là lãnh đạo duy nhất trong khối chính trị ủng hộ ông Eisenkot công khai kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết với Likud. Ông cho rằng chính phủ mới nên do ông Eisenkot lãnh đạo ban đầu, trên cơ sở một liên minh gồm những lực lượng ủng hộ nghĩa vụ quân sự và đóng góp cho an ninh đất nước. Theo truyền thông Israel, ông Bennett trước đó đã gây sức ép để ông Netanyahu chấp nhận làm Thủ tướng thứ hai trong thỏa thuận luân phiên, nếu không sẽ chấm dứt nỗ lực thúc đẩy chính phủ đoàn kết và ký thỏa thuận liên minh với Yashar.

Hiện có một số phương án khác đang được xem xét nhằm giúp ông Eisenkot thành lập chính phủ, bao gồm vận động các đảng Haredi tham gia khối của ông, tìm kiếm sự ủng hộ của một hoặc cả hai đảng Arập, hoặc kết hợp các đảng Arập và Haredi. Khả năng thành lập chính phủ thiểu số cũng chưa bị loại trừ.

Ông Eisenkot được Tổng thống Israel Isaac Herzog trao nhiệm vụ thành lập chính phủ ngày 8/11 và đang bước vào tuần cuối cùng của thời hạn được giao, với khả năng đề nghị gia hạn thêm 14 ngày.

Trước đó, đảng Yashar đã ký các thỏa thuận liên minh với đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman và đảng Dân chủ của ông Yair Golan. Hai lãnh đạo này đều phản đối việc tham gia chính phủ đoàn kết do ông Netanyahu giữ vai trò lãnh đạo.