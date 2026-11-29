Báo Hindustan Times ngày 27/11 dẫn lời 2 quan chức cấp cao am hiểu tình hình cho biết, phái đoàn Không quân Ấn Độ sẽ tới Nga vào tháng 12 để kiểm tra và nghiệm thu tổ hợp tên lửa phòng không S-400 thứ 5 trước khi tiếp nhận.

Hệ thống dự kiến đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào tháng 2/2027 và được triển khai để bảo vệ Đường kiểm soát (LoC) dài khoảng 740 km tại khu vực Jammu và Kashmir.

Đây là ranh giới phân chia vùng tranh chấp Kashmir thành 2 khu vực do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

Báo India Today cho biết quá trình chuyển giao tổ hợp S-400 thứ 5 sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Các bộ phận của hệ thống được vận chuyển thành nhiều đợt, trước khi lắp ráp và đưa vào vận hành dọc biên giới phía tây Ấn Độ.

Quyết định tăng cường năng lực phòng không được đưa ra trong bối cảnh Pakistan nhận được hỗ trợ quân sự từ nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi. Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ và Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ấn Độ ký hợp đồng trị giá khoảng 5,4 tỷ USD với Nga vào năm 2018 để mua 5 tổ hợp S-400. Đến nay, Moscow đã bàn giao 4 hệ thống.

Trong đó, 3 tổ hợp được triển khai tại các bang Punjab, Rajasthan và Gujarat dọc biên giới Pakistan.

Tổ hợp thứ 4 được bố trí tại bang Assam nhằm bảo vệ Đường kiểm soát Thực tế (LAC) ở bang Arunachal Pradesh, khu vực có tranh chấp biên giới với Trung Quốc.

Tháng 3/2026, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ thông qua đề xuất mua thêm 5 tổ hợp S-400. Sau đó 5 tháng, Nga trình đề xuất chi tiết về giá cả để mở đường cho quá trình đàm phán. Tuy nhiên, hợp đồng mới vẫn chưa được ký kết.

Thủ tướng Narendra Modi từng ca ngợi vai trò của S-400 trong cuộc xung đột với Pakistan năm 2025, cho rằng hệ thống phòng không do Nga sản xuất mang lại cho Ấn Độ sức mạnh chưa từng có.

Tháng 8/2025, Tư lệnh Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh tuyên bố nước này đã bắn hạ 6 máy bay quân sự Pakistan trong chiến sự, phần lớn nhờ hệ thống S-400.

Ông cũng cho biết tổ hợp này lập kỷ lục về khoảng cách tiêu diệt mục tiêu xa nhất của một hệ thống tên lửa phòng không khi đánh chặn máy bay cảnh báo sớm của đối phương.