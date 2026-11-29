Hiện trường sau các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhắm vào nhà máy hóa chất KuibyshevAzot tại thành phố Tolyatti, Nga, ngày 29/11/2026. Ảnh: HUR/Telegram

Theo thông tin do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố ngày 29/11, các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của lực lượng này đã tập kích nhà máy hóa chất KuibyshevAzot tại thành phố Tolyatti, tỉnh Samara của Nga, trong đêm 28, rạng sáng 29/11.

Vụ tập kích gây ra nhiều tiếng nổ và một đám cháy lớn bên trong khuôn viên nhà máy, theo HUR.

Báo Kyiv Post cho biết, KuibyshevAzot là một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn của Nga, được Ukraine xác định là một mắt xích quan trọng trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Moskva.

Nhà máy sản xuất các nguyên liệu hóa chất phục vụ chế tạo thuốc nổ và đạn dược, đồng thời cung cấp polyamide có độ nhớt cao, được sử dụng trong ngành công nghiệp tên lửa Nga.

HUR cho biết đã ghi nhận “nhiều vụ nổ và một đám cháy quy mô lớn” tại khu vực nhà máy. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố cụ thể mức độ thiệt hại đối với cơ sở sản xuất cũng như tác động của vụ tập kích đến hoạt động của nhà máy.

Nhiều cơ sở công nghiệp tại Nga được báo cáo bị tập kích

Vụ tấn công KuibyshevAzot diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc tập kích bằng UAV được báo cáo tại tỉnh Samara và nước Cộng hòa Tatarstan lân cận trong đêm 28/11 và sáng 29/11.

Trước đó, kênh Telegram độc lập Astra đưa tin các UAV tấn công cũng đánh trúng tổ hợp hóa chất Tolyattikauchuk tại thành phố Tolyatti. Cơ sở này thuộc tập đoàn Tatneft, chuyên sản xuất cao su tổng hợp, trong đó có các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa.

Thống đốc tỉnh Samara Vyacheslav Fedorishchev xác nhận các cơ sở công nghiệp trong khu vực đã trở thành mục tiêu tấn công. Ông cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn hơn 20 UAV.

Trong khi đó, dự án tình báo nguồn mở Exilenova+ đưa tin các cuộc tập kích bằng UAV xảy ra tại những khu công nghiệp ở thành phố Nizhnekamsk, thuộc Cộng hòa Tatarstan. Dự án này cũng đề cập khả năng một số UAV nhắm mục tiêu vào thao trường thử nghiệm tên lửa Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan, nhưng chưa có thông tin xác nhận độc lập về mục tiêu này.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 1.017 UAV Ukraine trên 17 khu vực, bao gồm tỉnh Moskva, Tatarstan và bán đảo Crimea.

Vụ tập kích KuibyshevAzot diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các hoạt động tấn công tầm xa nhằm vào những cơ sở hóa chất, nhiên liệu và công nghiệp quốc phòng của Nga nằm sâu phía sau tiền tuyến.

Theo thông tin được tờ The New York Times dẫn lại, trong 50 ngày trước đó, lực lượng Ukraine đã tập kích 40 cơ sở dầu mỏ và công nghiệp quốc phòng của Nga, với khoảng cách từ tiền tuyến vượt quá 2.400 km.

Một trong những mục tiêu được đề cập là Nhà máy cao su tổng hợp Yefremov tại tỉnh Tula, bị tập kích trong đêm 26, rạng sáng 27/11. Cơ sở này sản xuất các loại polymer chuyên dụng phục vụ chế tạo nhiên liệu cho tên lửa đạn đạo Iskander của Nga.

Hiện tại, phía Nga chưa đưa ra đánh giá chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy được đề cập.

Moskva nhiều lần lên án các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cho rằng những hoạt động này gây nguy hiểm cho dân thường và cơ sở hạ tầng. Nga cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine, trong đó Kiev cáo buộc nhiều đợt tập kích gây thiệt hại cho cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự.