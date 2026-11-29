Ảnh minh họa

Theo giới chức Ukraine, hệ thống laser mang tên Blysk đã được triển khai để bảo vệ một cơ sở hạ tầng trọng yếu và đã bắn hạ một UAV phản lực Geran.

Nếu được xác nhận đầy đủ, đây sẽ là một trong những trường hợp đầu tiên vũ khí laser được sử dụng thành công để bắn hạ UAV phản lực trong điều kiện tác chiến thực tế.

Blysk là hệ thống do Ukraine phát triển trong khuôn khổ chương trình tăng cường năng lực phòng không nội địa.

Với công suất khoảng 4 kW và tầm tác chiến gần 1 km, hệ thống được thiết kế để đối phó các mục tiêu bay thấp, đặc biệt là UAV tấn công và UAV cảm tử.

Nga được cho là gia tăng sử dụng các dòng UAV phản lực thế hệ mới có tốc độ cao hơn đáng kể so với các loại UAV cánh quạt thông thường.

Điều này khiến nhiệm vụ đánh chặn trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm tăng áp lực đối với các hệ thống phòng không vốn phụ thuộc nhiều vào tên lửa đánh chặn đắt đỏ.

Khác với tên lửa phòng không truyền thống, vũ khí laser có ưu điểm là chi phí mỗi lần khai hỏa thấp, thời gian phản ứng nhanh và phù hợp để đối phó số lượng lớn mục tiêu trên không.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa thể thay thế hoàn toàn các hệ thống phòng không hiện có.

Theo SCMP