Theo hãng thông tấn Anadolu, quân đội Pakistan ngày 29/11 đã xác nhận kế hoạch triển khai binh lính tới Ảrập Xêút để hỗ trợ Riyadh tăng cường năng lực phòng thủ trước các đợt tấn công của lực lượng Houthi.

"Việc triển khai lực lượng thể hiện cam kết kiên định của Pakistan đối với an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ảrập Xêút. Các binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh thổ Ảrập Xêút, theo các cam kết đã được thống nhất và khuôn khổ hợp tác quốc phòng đã được thiết lập", quân đội Pakistan cho biết.

Truyền thông địa phương tiết lộ rằng lực lượng của Pakistan sẽ ưu tiên bảo vệ 2 thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo là Mecca và Medina, đều nằm trên lãnh thổ Ảrập Xêút. Tuy nhiên, phía Pakistan chưa công bố số lượng binh sĩ, nhiệm vụ cụ thể và thời điểm triển khai.

Một cơ sở dầu mỏ của Ảrập Xêút bị Houthi tấn công. Ảnh: NYT

Động thái của Pakistan được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng và quân sự của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút tại Islamabad. Tại cuộc gặp, ba nước tái khẳng định cam kết hỗ trợ Riyadh theo hiệp ước Mecca.

Vào hồi tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan đã ký kết "Hiệp ước phòng thủ chung Mecca" nhằm tăng cường an ninh tập thể. Đáng chú ý, hiệp ước này quy định rõ bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong ba nước "sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các bên" và tất cả quốc gia phải can thiệp nếu một nước thành viên bị tấn công. Cơ chế này tương tự với Điều 5 của NATO.

Liên quan đến tình hình giao tranh, liên quân Ảrập Xêút ngày 29/11 tuyên bố đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trong ngày qua, đồng thời phá hủy một số bệ phóng tên lửa của đối thủ ở Saada.

Ở chiều ngược lại, phát ngôn viên Houthi Yahya Saree khẳng định lực lượng này đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, 2 cơ sở radar tại khu vực Abha và Khamis Mushait, nhà máy lọc dầu Jazan và nhà máy khí đốt Hawiyah trong ngày 28/11. "Các cuộc tấn công đều đánh trúng mục tiêu, gây ra thiệt hại nhất định", đại diện Houthi nói.