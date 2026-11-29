Lần đầu tiên một tàu tuần tra của Triều Tiên mang phù hiệu Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã được phát hiện gần biên giới với Hàn Quốc ở Biển Hoàng Hải. Thông tin này được đăng tải trên tờ báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc,

Cụ thể, các phóng viên đã chụp ảnh con tàu đang ở gần các đảo Yeonpyeongdo và Sokto, phía Bắc Đường phân giới phía Bắc, vốn là biên giới hàng hải trên thực tế giữa hai miền Triều Tiên ở Biển Hoàng Hải.

Một khẩu pháo, có lẽ cỡ nòng 76 mm được lắp đặt ở mũi tàu, trong khi lượng giãn nước của phương tiện chỉ khoảng 200 tấn. Đồng thời các nhà báo không tìm thấy bất kỳ thiết bị cứu hộ nào thường thấy trên tàu tuần tra bờ biển, đặc biệt là cần cẩu.

Một chiếc xuồng nhỏ cũng được phát hiện gần đuôi tàu, ngoài ra có 5 - 6 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt cá trong cùng khu vực, có thể họ đang bị thủy thủ đoàn Triều Tiên giám sát.

Theo các chuyên gia phân tích Hàn Quốc, con tàu này có cấu trúc tương tự như những tàu tấn công tốc độ cao kiểu Nongo đang phục vụ trong Hải quân Triều Tiên.

Giả thuyết cho rằng một tàu chiến hiện có đã được tân trang lại, chứ không phải là một tàu mới cũng được củng cố bởi những dấu vết ăn mòn rõ rệt trên thân.

Ông Hong Min - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên đang trong giai đoạn chuyển tiếp thành lập Lực lượng Bảo vệ bờ biển (Cảnh sát biển) và họ sử dụng tàu hải quân được cải tạo hoặc sơn lại cho mục đích này.

Sự xuất hiện của một con tàu tuần tra với những dấu hiệu phù hợp trên thân có thể liên quan đến cuộc cải cách hệ thống thực thi pháp luật trên biển của Triều Tiên.

Vào ngày 23/3/2026, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, trong một bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao, đã tuyên bố ý định thiết lập hệ thống cảnh sát trong nước.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo đã chỉ thị chuẩn bị cho việc chuyển đổi các Cơ quan An ninh công cộng thành cảnh sát sau khi hệ thống mới chính thức được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa đưa tin về việc thành lập một Lực lượng Cảnh sát biển riêng biệt, do đó cơ cấu tổ chức và đơn vị trực thuộc của vẫn chưa được biết rõ.

Ngoài ra nếu được thành lập, lực lượng mới của Triều Tiên tỏ ra vẫn còn quá nhỏ bé cả về số lượng tàu, lượng giãn nước và trang bị… nếu đặt cạnh đội tàu tuần tra lớn và rất hùng hậu của Hàn Quốc cũng như Nhật Bản.