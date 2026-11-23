Sau 8 năm di chuyển trong không gian, tàu thăm dò BepiColombo của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã tiến vào quỹ đạo sao Thủy. Tuy nhiên, quá trình này gặp trục trặc liên quan đến hệ thống động cơ đẩy.

Hình minh họa sứ mệnh BepiColombo tại sao Thủy. (Ảnh: ESA)

Theo Reuters, ESA xác nhận BepiColombo đi vào quỹ đạo sao Thủy thành công ngày 21/11. Tuy nhiên, trong thông báo hôm sau, cơ quan này cho biết động cơ đẩy của tàu hoạt động trong thời gian ngắn hơn dự kiến do sự cố phần mềm.

“Tàu vũ trụ vẫn an toàn và các nhóm chuyên gia tại Trung tâm Điều hành Vũ trụ châu Âu (ESOC) đang tìm hiểu nguyên nhân sự cố”, ESA cho biết.

BepiColombo được phóng vào năm 2018, thực hiện hành trình kéo dài 8 năm để tiếp cận sao Thủy, hành tinh nhỏ nhất và gần Mặt Trời nhất trong Hệ Mặt Trời. Đây là sứ mệnh thứ ba đưa tàu vũ trụ đến hành tinh này, sau Mariner 10 và MESSENGER của NASA.

Trong đó, Mariner 10 chỉ bay ngang sao Thủy, còn MESSENGER trở thành tàu đầu tiên đi vào quỹ đạo hành tinh năm 2011. BepiColombo là tàu thứ hai đạt được cột mốc này.

Sứ mệnh BepiColombo gồm hai tàu thăm dò có nhiệm vụ nghiên cứu riêng biệt: Mercury Planetary Orbiter của ESA, tập trung khảo sát bề mặt và cấu trúc hành tinh, cùng Mercury Magnetospheric Orbiter của JAXA, nghiên cứu từ trường và môi trường không gian xung quanh sao Thủy.

Theo kế hoạch, hai tàu tách nhau vào ngày 9 và 10/12, trước khi bắt đầu hoạt động nghiên cứu khoa học thường xuyên từ tháng 4/2027.

Một trong những mục tiêu quan trọng của sứ mệnh là giải đáp các bí ẩn về sao Thủy, bao gồm nguyên nhân hành tinh này có từ trường, sự tồn tại của băng trong những miệng hố gần cực dù nằm sát Mặt Trời, cũng như nguồn gốc các vùng trũng kỳ lạ trên bề mặt.

Sao Thủy có đường kính khoảng 4.880 km, chưa bằng 40% đường kính Trái Đất. Bề mặt hành tinh mang nhiều nét tương đồng với Mặt Trăng, với vô số miệng hố va chạm, những đồng bằng rộng lớn và các vách đá cao tới 1,6 km.

Do nằm gần Mặt Trời hơn Trái Đất khoảng 60%, khi quan sát từ sao Thủy, Mặt Trời trông lớn hơn ba lần và sáng hơn khoảng bảy lần so với khi nhìn từ Trái Đất.

Dù gặp sự cố trong quá trình tiến vào quỹ đạo, BepiColombo vẫn được xác nhận an toàn. ESA đang tiếp tục đánh giá tình trạng tàu trước các giai đoạn tiếp theo của sứ mệnh.