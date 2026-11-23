Khoảng 200.000 con hải mã chen chúc trên bờ biển Alaska.

Mỗi mùa thu, hơn 200.000 con hải mã Thái Bình Dương kéo nhau lên các đảo chắn sóng gần làng Point Lay, phía Tây Bắc Alaska. Chúng chen chúc thành một khối khổng lồ với những thân hình màu nâu hồng phủ đầy mỡ và hàng loạt chiếc ngà trắng, gần như không còn khoảng trống giữa các cá thể. Tiếng kêu vang dội khắp khu vực, trong khi mùi đặc trưng của đàn hải mã bao trùm không gian.

"Đó là một bản hòa âm hỗn độn của sự sống, một khung cảnh choáng ngợp mọi giác quan", John Wros, giám đốc khu vực Alaska của The Conservation Fund, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn môi trường, nói với CNN.

Đằng sau khung cảnh đông đúc và có phần sống động này là câu chuyện về một loài động vật buộc phải thích nghi trước tác động của biến đổi khí hậu. Trong khoảng hai thập kỷ qua, băng biển - môi trường sống mà hải mã phụ thuộc - ngày càng thu hẹp, khiến chúng phải tìm nơi trú ẩn trên dải đất ven biển Chukchi, vùng biển nằm giữa phía Bắc Alaska và bờ biển Siberia của Nga.

"Đây là ví dụ cho thấy động vật đang phản ứng trước những thay đổi của môi trường. Tuy nhiên, đất liền không thể thay thế hoàn toàn môi trường sống mà chúng đang mất đi", Chelsea Koch, nhà khoa học biển tại Đại học American, nhận định.

Khoảng 200.000 con hải mã chen chúc trên bờ biển Alaska khiến thế giới "choáng ngợp".

Dù quần thể hải mã Thái Bình Dương nhìn chung vẫn tương đối ổn định, sự thu hẹp của băng biển đang đặt chúng trước những điều kiện sống ngày càng khác biệt. Loài này thường trải qua mùa đông trên các tảng băng trôi ở biển Bering. Trong khi con đực ở lại đây quanh năm, con cái cùng con non di chuyển về phía bắc để kiếm ăn tại những vùng biển nông thuộc biển Chukchi.

Trước đây, hải mã dựa vào những vùng băng biển Bắc Cực tồn tại ổn định để nghỉ ngơi gần nơi kiếm ăn, sinh con và nuôi con. Tuy nhiên, khi con người đốt nhiên liệu hóa thạch, khiến Trái Đất nóng lên, diện tích băng biển ngày càng suy giảm.

"Vào cuối mùa hè, băng biển hiện thường rút ra ngoài thềm lục địa nông, tiến vào những vùng nước quá sâu để hải mã có thể kiếm thức ăn dưới đáy biển", Koch giải thích.

Một con hải mã ngoi lên giữa những mảng băng biển vỡ để lấy hơi sau chuyến lặn dài ở biển Barents.

Mất đi những tảng băng làm nơi nghỉ ngơi, hải mã ngày càng phải tìm đến đất liền. Tập tính lên bờ vốn không xa lạ với loài vật này, nhưng quy mô tập trung lên đến hàng trăm nghìn con tại Point Lay là hiện tượng mới.

Mật độ quá đông cũng khiến đàn hải mã đối mặt nguy cơ giẫm đạp hàng loạt. Loài vật này rất dễ hoảng sợ, ngay cả những tác động nhỏ cũng có thể khiến cả đàn, gồm những cá thể nặng tới 2 tấn, hoảng loạn chạy về phía biển. Những vụ chết hàng loạt đã xảy ra, khiến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con non bị giẫm đạp đến chết.

Đầm phá Kasegaluk dọc bờ biển Chukchi, Alaska.

Đan Châu