Các nhà khoa học đã phát hiện ra một mối nguy hiểm hóa học tiềm ẩn của vi nhựa: Chỉ cần tiếp xúc với nước cũng có thể khiến chúng tạo ra các phân tử có khả năng gây hại. Ảnh: Shutterstock

Một công trình công bố trên tạp chí khoa học Nature ngày 14/10/2026 cho thấy vi nhựa không chỉ tồn tại thụ động như các mảnh vật liệu trơ trong môi trường nước, mà còn có khả năng tham gia trực tiếp vào các phản ứng hóa học.

Vi nhựa có thể tự tạo ra phân tử gây oxy hóa

Nghiên cứu Hoạt tính lý hóa nội tại tại bề mặt tiếp xúc giữa vi nhựa và nước (Intrinsic physicochemical activity at microplastic-water interfaces) do nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Columbia và Đại học California, Berkeley (Mỹ) thực hiện. Nhóm tác giả phát hiện tại bề mặt tiếp xúc giữa hạt vi nhựa và nước có thể tự hình thành các loại oxy phản ứng (ROS).

Đây là nhóm phân tử có hoạt tính hóa học cao, dễ phản ứng với các thành phần sinh học. Khi được tạo ra quá mức và vượt khả năng trung hòa của hệ thống chống oxy hóa tự nhiên, ROS có thể gây stress oxy hóa, làm biến đổi protein, lipid và tổn thương các cấu trúc tế bào.

Phát hiện này thách thức quan niệm lâu nay rằng các loại nhựa thông dụng tương đối trơ về mặt hóa học trong điều kiện môi trường thông thường. Nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi không có các yếu tố kích hoạt bên ngoài như ánh sáng mặt trời hay nhiệt độ cao, bề mặt vi nhựa vẫn có thể chủ động thúc đẩy phản ứng hóa học với nước, tạo ra các gốc tự do có khả năng gây tổn thương sinh học.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát sáu loại nhựa phổ biến nhất trong bao bì, đồ gia dụng và chai lọ tiêu dùng gồm:

- Polypropylene (PP)

- Polyethylene (PE)

- Polyvinyl chloride (PVC)

- Polystyrene (PS)

- Polyethylene terephthalate (PET)

- Polymethyl methacrylate (PMMA)

Cả sáu loại vi nhựa đều ghi nhận dấu hiệu tạo ra gốc tự do khi tiếp xúc với nước, nhưng mức độ hoạt động có sự phân hóa rõ rệt. Những loại nhựa có bề mặt kỵ nước mạnh như PP và PE thể hiện hoạt tính hóa học cao hơn đáng kể so với nhóm vật liệu như PMMA và PET.

Bằng cách kết hợp phép đo thực nghiệm với mô phỏng động lực học phân tử và tính toán hóa học lượng tử, các nhà khoa học xác định đặc tính bề mặt cùng điện tích tại vùng tiếp xúc đóng vai trò then chốt.

Cụ thể, các ion hydroxide (OH⁻) trong nước có thể bị oxy hóa, mất electron và hình thành gốc hydroxyl. Đây là một trong những gốc tự do có khả năng oxy hóa mạnh, dễ phản ứng với các phân tử sinh học ở gần bề mặt vi nhựa. Đáng chú ý, khi nhựa phân mảnh càng nhỏ, tỷ lệ diện tích bề mặt trên thể tích càng tăng, làm khuếch đại chuỗi phản ứng hóa học này.

Thử nghiệm ghi nhận protein kết tụ, tế bào hồng cầu bị tổn thương

Để làm rõ tác động sinh học của các phản ứng hóa học nói trên, nhóm nghiên cứu tiếp tục khảo sát tương tác giữa vi nhựa với protein và tế bào trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Trong thí nghiệm với lysozyme - loại protein có vai trò bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn, các nhà khoa học nhận thấy protein có xu hướng kết tụ quanh bề mặt hạt polystyrene (PS). Hiện tượng này giảm đáng kể khi bổ sung caffeine, chất có khả năng thu gom gốc tự do, hoặc phủ bề mặt hạt nhựa bằng Triton X-100, một chất hoạt động bề mặt. Kết quả gợi ý các gốc tự do hình thành tại vùng tiếp xúc giữa nhựa và nước có thể góp phần thúc đẩy sự biến đổi cấu trúc protein và hiện tượng kết tụ.

Trong một thí nghiệm khác trên tế bào hồng cầu chuột, nhóm nghiên cứu ghi nhận những thay đổi bất thường về hình thái sau khi tế bào tiếp xúc với hạt polystyrene. Một số tế bào bị biến dạng, tạo thành các mảnh vỡ có hình dạng giống chiếc mũ bảo hiểm. Các nhà khoa học đồng thời phát hiện hiện tượng tan máu, tức màng tế bào hồng cầu bị phá vỡ, giải phóng hemoglobin ra môi trường xung quanh.

Mức độ tan máu có sự khác biệt giữa các loại nhựa và có mối tương quan với hoạt tính hóa học tại bề mặt tiếp xúc với nước. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý chưa đủ bằng chứng để khẳng định gốc tự do là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tổn thương tế bào.

Phát hiện mới cho thấy vi nhựa có thể gây ra những tác động phức tạp hơn so với nguy cơ tích tụ vật lý trong môi trường và cơ thể sinh vật. Hoạt tính hóa học tại bề mặt tiếp xúc với nước có thể trở thành một yếu tố cần được tính đến khi đánh giá độc tính của các vật liệu nhựa phổ biến. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng cơ chế này sẽ mở ra hướng khảo sát sâu hơn về tương tác giữa vi nhựa, protein và tế bào, đặc biệt trong những điều kiện phơi nhiễm gần với thực tế.