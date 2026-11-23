Loài vật có tên khoa học Vampyrocamelus welshi được xác định thông qua quá trình nghiên cứu lại những mẫu hóa thạch lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Những bộ xương này được thu thập từ đầu thế kỷ 20, nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ để xác định đây là một chi lạc đà hoàn toàn mới.

Trong công trình nghiên cứu, các nhà cổ sinh vật học đã xem xét hàng chục nghìn mẫu hóa thạch thuộc họ lạc đà. Riêng Vampyrocamelus welshi được nhận diện từ hơn 100 mẫu xương đã được lập danh mục, chủ yếu tìm thấy tại Texas và Oklahoma, ngoài ra còn có một số dấu tích ở Nebraska.

Hộp sọ hóa thạch với những chiếc răng nanh đặc biệt của loài vật đặc biệt này. Ảnh: NCBI

Điểm khiến loài vật này trở nên đặc biệt nằm ở bộ răng. Phần hàm trên có hai cặp răng nhô dài, cong ngược và kết thúc bằng những đầu nhọn sắc như nanh. Riêng những chiếc răng nanh lớn nhất có chiều dài khoảng 4 cm, nổi bật hơn nhiều so với răng của các loài lạc đà từng được biết đến.

Đáng chú ý, sự khác biệt giữa con đực và con cái khá rõ rệt. Những mẫu hộp sọ được cho là của con đực sở hữu răng nanh phát triển mạnh, trong khi mẫu của con cái chỉ có những chiếc răng nhỏ, ngắn giống phần mấu nhô.

Các nhà khoa học cho rằng bộ răng đặc biệt này có thể được con đực sử dụng để phô trương, đe dọa hoặc cạnh tranh với những cá thể khác trong mùa sinh sản, tương tự cách một số loài động vật ngày nay sử dụng cặp sừng.

Hình dung ngoại hình toàn thân của loài vật vừa được phát hiện. Ảnh: Deviantart

Dù có vẻ ngoài giống sinh vật săn mồi, Vampyrocamelus welshi nhiều khả năng là động vật ăn cỏ. Những chiếc răng phía sau có bề mặt nghiền thức ăn đặc trưng của nhóm động vật ăn thực vật. Các nhà nghiên cứu chưa xác định chính xác chúng chủ yếu ăn lá cây, bụi cây hay cả cỏ.

Hình dáng tổng thể của loài lạc đà này cũng là một điều đáng chú ý. Những mẫu xương chân cho thấy chúng có các chi dài, mảnh và cấu trúc cơ thể cao lớn. Do chưa tìm thấy bộ xương hoàn chỉnh, giới khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác chiều cao hay độ dài cổ. Tuy nhiên, dựa trên đặc điểm của một chi lạc đà họ hàng có tên Aepycamelus, chúng có thể sở hữu vóc dáng cao với chiếc cổ dài tương tự hươu cao cổ, giúp vươn tới những tán cây cao để kiếm ăn.

Loài Aepycamelus họ hàng có vóc dáng cao, cổ dài. Ảnh: Sciencealert

Việc xác định Vampyrocamelus welshi không chỉ bổ sung một loài mới vào lịch sử tiến hóa của họ lạc đà mà còn cho thấy nhiều bí mật khoa học vẫn có thể nằm trong những bộ sưu tập hóa thạch cũ. Đôi khi, một phát hiện đáng chú ý không đến từ cuộc khai quật mới mà bắt đầu bằng việc các nhà nghiên cứu kiên nhẫn xem xét lại những mẫu vật đã được lưu giữ suốt hàng chục năm.