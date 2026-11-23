Một bức ảnh chụp ở Brooklyn, Mỹ vào tháng 2/2021 - Ảnh: Getty/CNBC.

Sự tan rã sớm chưa từng có của xoáy thuận cực tầng bình lưu (stratospheric polar vortex - SPV) cùng với hiện tượng El Nino đạt mức kỷ lục đang khiến các nhà giao dịch năng lượng phải cảnh giác về thị trường khí đốt ở châu Âu trong mùa đông năm nay - theo hãng tin CNBC.

Giới chuyên gia dự báo những hiện tượng thời tiết và khí hậu này có thể gây ra tác động đặc biệt lớn đối với châu Âu, nơi dự trữ khí đốt đang ở mức thấp do nguồn cung bị thắt lại kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Các nhà khí tượng học hiện đang quan sát thấy sự tan rã sớm kỷ lục của xoáy thuận cực - một hệ thống hoàn lưu quy mô lớn gồm các luồng gió mạnh thường ghìm giữ khối không khí cực lạnh bao quanh Bắc Cực. Những thay đổi về cường độ và hình dạng của xoáy thuận cực có thể ảnh hưởng đến các hình thái thời tiết ở những tầng khí quyển thấp hơn, từ đó có khả năng mang thời tiết lạnh giá hơn đến nhiều khu vực tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Nhưng năm nay, sự tan rã của xoáy thuận cực tầng bình lưu lại diễn ra cùng thời điểm với hiện tượng El Nino đặc biệt mạnh mẽ - một sự kiện khí hậu có khả năng làm tăng nhiệt độ toàn cầu và gây xáo trộn các kiểu hình mưa.

Sự kết hợp của hai hiện tượng này làm gia tăng nguy cơ xảy ra các đợt rét kéo dài, có thể đẩy nhu cầu sưởi ấm lên cao, dẫn tới việc dự trữ khí đốt vốn đã ở mức thấp của các quốc gia châu Âu sụt giảm nhanh hơn. Trong trường hợp như vậy, châu lục này sẽ càng phụ thuộc nhiều hơn vào khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu.

Năm nay, mức dự trữ khí đốt của châu Âu khi bước vào mùa đông là mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. Đầu tháng 11 này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo rằng mức dự trữ khí đốt thấp tại châu Âu, cùng với những hạn chế về cơ sở lưu trữ ở một số quốc gia nhập khẩu LNG tại châu Á và Nam Mỹ, có thể làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong việc tìm kiếm nguồn cung khí đốt, từ đó gây áp lực đẩy giá lên cao trong những giai đoạn nhu cầu tăng mạnh.

"Thế giới chưa từng chứng kiến sự tan rã sớm của xoáy thuận cực cùng với hiện tượng El Nino cực mạnh trong cùng một mùa đông, vì vậy không có tiền lệ lịch sử nào cho thấy điều này sẽ tác động như thế nào đến nhu cầu khí đốt toàn cầu”, nhà phân tích David Lewis của công ty Wood McKenzie nhận định với CNBC.

Vị chuyên gia giải thích rằng El Nino thường mang tới những mùa đông ôn hòa hơn, còn hiện tượng xoáy thuận cực suy yếu lại thường dẫn đến nhiệt độ thấp hơn và lượng tuyết rơi nhiều hơn. Ông lưu ý rằng kịch bản này có thể xảy ra tại châu Âu trong tháng 12 và tháng 1.

Diễn biến giá khí đốt giao sau ở châu Âu trong 1 năm qua. Đơn vị: euro/megawatt giờ - Nguồn: Trading Economics.

Ông Simon Lee, giảng viên ngành khoa học khí quyển tại Đại học St Andrews của Anh cho biết sự kết hợp giữa hiện tượng nóng lên đột ngột ở tầng bình lưu và El Nino không phải là điều quá bất thường. Tuy nhiên, các nhà khí tượng học vốn dĩ chỉ dự đoán xoáy thuận cực sẽ tan rã vào tháng 2, chứ không phải sớm ngay từ tháng 11 như hiện nay.

Theo ông Lee, sự gián đoạn sớm của xoáy thuận cực tầng bình lưu là một hiện tượng “cực kỳ hiếm gặp”, có khả năng tác động đến thời tiết mùa đông tại khu vực Tây Bắc châu Âu và miền Đông của Mỹ. Hiện tượng này làm tăng nguy cơ xuất hiện thời tiết lạnh giá hơn, mặc dù khó có khả năng đạt đến mức độ nghiêm trọng như sự kiện xoáy thuận cực từng khiến một phần thác Niagara bị đóng băng vào tháng 1/2014.

“Địa chính trị và thời tiết là hai yếu tố chính gây ra sự biến động trong lĩnh vực năng lượng. Khi cả hai cùng xảy ra một lúc, đó luôn là rủi ro lớn nhất đối với thị trường”, bà Florence Schmit, chiến lược gia cấp cao về năng lượng tại ngân hàng Rabobank, nhận định với CNBC.

Theo bà Schmit, trong nhiều tháng qua, các nhà khí tượng học đã dự báo hiện tượng El Nino sẽ mang đến một mùa đông bớt lạnh giá tại châu Âu, giúp giữ nhu cầu sưởi ấm ở mức vừa phải. Đây được xem là tin vui trong bối cảnh châu lục này vẫn đang lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung khí đốt và dầu thô.

Bà Schmit cảnh báo rằng nếu mùa đông trở nên lạnh hơn dự kiến do sự suy yếu sớm của xoáy thuận cực, châu Âu có thể rơi vào tình thế “cực kỳ khó khăn” về nhiên liệu. Bà lưu ý thêm rằng, trong hai tuần qua, hoạt động rút khí đốt từ các kho dự trữ tại khu vực này đã tăng “rất, rất mạnh” - một diễn biến “khá bất thường vào thời điểm này trong năm”.

“Nếu tốc độ rút khí đốt từ kho dự trữ vẫn tiếp diễn như vậy trong vài tháng tới, giá năng lượng chắc chắn sẽ tăng mạnh trở lại. Lần này, nguyên nhân không đến từ địa chính trị, mà chính thời tiết mới là yếu tố thúc đẩy sự tăng giá và biến động đó”, bà Schmit nhận định.

Giá khí đốt ở châu Âu đã biến động mạnh trong thời gian gần đây, tăng vọt lên 103,9 euro/megawatt-giờ vào cuối tháng 10, sau đó giảm 87,28 euro/megawatt-giờ khi kết thúc tuần vừa rồi.