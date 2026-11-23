Tại cảng Oswego thuộc hồ Ontario, phía bắc bang New York, nhóm chuyên gia của Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ (USFWS) bắt được cá tuyết sông có màu sắc khác thường. Cuộc khảo sát tại khu vực Ngũ Đại Hồ nhằm phát hiện sớm loài ngoại lai xâm hại. Các chuyên gia kết hợp đánh bắt bằng điện, lưới cố định, lưới rê và phân tích DNA môi trường (eDNA).

Cá tuyết sông (Lota lota) là loài bản địa tại Ngũ Đại Hồ, nặng 1–2,25 kg, có lớp vảy mịn khó nhìn thấy. Cá nhỏ dù trưởng thành vẫn chủ yếu ăn sinh vật phù du, còn cá lớn có tập tính săn mồi. Loài này vốn khan hiếm, song điều gây chú ý nhất ở cá thể vừa được bắt là ngoại hình khác biệt.

Thay vì màu xám, xanh ô liu hoặc nâu vàng như đồng loại, cá thể này có thân vàng óng, điểm đốm đen tại đầu mõm và đuôi. Vẻ ngoài giống quả chuối chín khiến các nhà sinh vật học gọi nó là "cá tuyết sông chuối". Đây được xem là phát hiện nổi bật nhất từ đầu chiến dịch khảo sát.

Bắt được con cá có thân vàng óng, đốm đen như hoa mai khiến các nhà khoa học bất ngờ. Ảnh: USFWS↵

Theo USFWS, màu sắc khác thường liên quan đến hiện tượng biến vàng hiếm gặp, được ước tính có xác suất xuất hiện ở cá tuyết sông khoảng 1 phần triệu. Cơ quan này chưa nêu phương pháp tính con số trên. Biến vàng được mô tả là hiếm hơn bạch tạng và hắc tạng.

Biến vàng có thể do thay đổi di truyền tác động đến tế bào sắc tố. Khi hoạt động của tế bào hắc tố bị ức chế, sắc tố vàng và các tế bào ánh kim trở nên nổi trội, tạo màu vàng trên thân cá. Vì sắc tố đen không biến mất hoàn toàn, những đốm sẫm màu vẫn còn hiện diện.

Một cơ chế khác là vàng da do tổn thương gan mật, liên quan đến nước ô nhiễm, ký sinh trùng hoặc mầm bệnh. Khi chuyển hóa bilirubin gián đoạn, chất này có thể vào máu, tích tụ ở da và mô, khiến cơ thể ngả vàng. Đây là tình trạng khác với thay đổi sắc tố do di truyền.

Dù bắt mắt, màu vàng nổi bật có thể khiến con cá khó ẩn mình trước kẻ săn mồi, giảm cơ hội sống sót. Cá biến vàng cũng có thể khó tìm bạn tình do những con cùng loài từ chối ghép đôi. Điều này gây bất lợi cho khả năng sinh sản.

Đại diện USFWS cho biết giá trị phát hiện không chỉ nằm ở màu sắc. Cá tuyết sông tại hồ Ontario hiện rất ít, thường sống ở vùng nước sâu, lạnh hơn khu vực cảng. Vì thế, cá thể tại cảng Oswego được xem là ghi nhận đầu tiên ở khu vực, có ý nghĩa sinh thái.

Các nhà sinh vật học thuộc Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận thấy con cá gầy yếu, sức khỏe đáng lo ngại. Việc tìm hiểu thể trạng được kỳ vọng giúp xác định các yếu tố khiến quần thể cá tuyết sông suy giảm. Con cá được chuyển đến Trường Thú y thuộc Đại học Cornell để phân tích chuyên sâu, đánh giá sức khỏe quần thể và đề xuất biện pháp quản lý.