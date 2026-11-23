Đàn voi có cấu trúc đực, cái và voi con hoàn toàn khỏe mạnh, tăng 3 cá thể so với dữ liệu bẫy ảnh cách đây hơn 3 năm. Kết quả này không chỉ chứng minh môi trường sống lý tưởng đang được bảo vệ nghiêm ngặt, mà còn khẳng định quyết tâm của TP Đà Nẵng trong nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Hình ảnh đàn voi được ghi nhận qua bẫy ảnh trong lâm phận Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi.

“Ngôi nhà xanh” của các loài động, thực vật quý hiếm

Được thành lập từ năm 2017 với diện tích gần 19.000ha, KBT loài và sinh cảnh voi mang sứ mệnh chiến lược nhằm bảo tồn và phát triển loài voi Châu Á tại Việt Nam, hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Khảo sát thời điểm thành lập năm 2017 cho thấy tại đây có khoảng từ 5-7 cá thể voi. Việc đàn voi sinh sản và gia tăng số lượng đến nay là minh chứng sinh động cho thấy sinh cảnh rừng tự nhiên tại Đà Nẵng đang được phục hồi và quản lý hiệu quả.

Không chỉ là “lãnh địa” của đàn voi rừng, lâm phận KBT còn là kho tàng đa dạng sinh học vô giá của khu vực Trường Sơn. Nơi đây ghi nhận gần 600 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 349 chi, 111 họ; trong đó có 47 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, 68 loài đặc hữu Việt Nam. Hệ động vật cũng vô cùng phong phú với 32 loài thú, 174 loài chim, 38 loài bò sát và 31 loài ếch nhái. Nhiều loài trong số đó nằm trong danh mục nguy cấp, có tầm quan trọng bảo tồn cấp quốc tế như chà vá chân xám, mang lớn, thỏ vằn Trường Sơn, trĩ sao...

Bảo vệ lâm phận, ngăn ngừa xung đột giữa người và voi

Để bảo vệ vẹn toàn “mái nhà chung” của các loài động thực vật hoang dã, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường siết chặt kỷ cương, đổi mới phương thức quản lý.

Đặt bẫy ảnh trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi.

Ông Nguyễn Văn Tường, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng KBT loài và sinh cảnh voi, chia sẻ: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Ban, Trạm đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, rà soát, sắp xếp lại các chốt bảo vệ và phân giao địa bàn quản lý phù hợp với tình hình thực tế. Lực lượng tại các chốt không quản ngại gian khổ, thường xuyên bám rừng tuần tra, kiểm tra lâm phận; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhóm hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức tuần tra liên tục. Chúng tôi kiên quyết triển khai các biện pháp ngăn chặn từ sớm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái phép”.

Một trong những điểm sáng trong công tác quản lý tại KBT là giải pháp giảm thiểu xung đột giữa người và voi rừng. Từ nhiều nguồn kinh phí và sự hỗ trợ của các tổ chức, dự án trồng hàng rào xanh bằng cây bồ kết đã được triển khai hiệu quả tại ranh giới tiếp giáp giữa lâm phận KBT và khu vực rừng sản xuất của người dân.

Hàng rào gai bồ kết tự nhiên tạo thành vật cản hữu hiệu, ngăn chặn đàn voi di chuyển ra khu vực dân cư phá hại hoa màu, từ đó hạn chế thấp nhất nguy cơ xung đột giữa người và voi.

Đáng chú ý, mô hình này còn mang lại giá trị kép về mặt sinh kế: khi cây bồ kết sai quả, người dân địa phương được quyền thu hoạch quả để bán, tạo thêm nguồn thu nhập cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Không những thế, dải hàng rào xanh bồ kết còn đóng vai trò như một đường ranh giới cột mốc bền vững, thân thiện với môi trường, hạn chế tình trạng xâm hại rừng và trở thành “băng xanh cản lửa” hiệu quả trong phòng, chống cháy rừng mùa khô.

Lực lượng của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tuần tra, kiểm tra rừng trong lâm phận.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng, đánh giá việc phát hiện đàn voi rừng Châu Á sinh trưởng tốt và gia tăng số lượng cá thể là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học thời gian qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng xác định bảo vệ đàn voi và hệ sinh thái rừng tự nhiên không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là trách nhiệm chính trị, là sứ mệnh giữ gìn di sản thiên nhiên cho thế hệ mai sau.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra lâm phận và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng vùng đệm, các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương để vừa bảo tồn nghiêm ngặt loài voi quý hiếm, vừa nâng cao sinh kế, giảm thiểu tối đa xung đột giữa người và động vật hoang dã. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng sự vào cuộc quyết liệt của Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng, sự đồng lòng, hỗ trợ của cộng đồng vùng đệm, chính quyền các địa phương, công tác bảo tồn loài voi Châu Á quý hiếm và đa dạng sinh học trong KBT loài và sinh cảnh voi sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công”, ông Võ Hùng Nhân chia sẻ.