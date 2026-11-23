Hàng loạt sứ mệnh của tàu vũ trụ

Tàu thăm dò Voyager 1 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đạt khoảng cách một ngày ánh sáng so với Trái Đất. Trong gần nửa thế kỷ hoạt động, chương trình Voyager đã mang lại nhiều khám phá quan trọng.

Voyager 1 đã mở rộng giới hạn khám phá của con người trong khả năng duy trì sứ mệnh khoa học vượt xa thời gian thiết kế ban đầu. Cột mốc một ngày ánh sáng đánh dấu một bước tiến trong hành trình khám phá những vùng không gian xa xôi của nhân loại.

Thế giới đang kỳ vọng vào những bước tiến mới chinh phục vũ trụ trong tương lai. Ảnh minh hoạ: AI

Cũng trong thời gian gần đây, lần đầu tiên SpaceX thu hồi được tầng trên của tàu Starship sau nhiệm vụ bay vào quỹ đạo. Thành tựu này đánh dấu bước đột phá trong tham vọng phát triển hệ thống tên lửa có khả năng tái sử dụng hoàn toàn, mở ra triển vọng mới cho các sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng ghi dấu một cột mốc lịch sử, khi tàu vũ trụ Starship trở về bãi phóng tại Texas sau hơn 22 giờ hoạt động trên quỹ đạo và được hệ thống cánh tay cơ khí của tháp phóng bắt giữ thành công.

Thành tựu này cũng nối dài chuỗi đột phá của SpaceX kể từ khi thành lập năm 2002. Từ việc đưa tên lửa nhiên liệu lỏng phát triển đầu tiên lên quỹ đạo, vận chuyển phi hành gia tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), cho đến khả năng thu hồi và tái sử dụng tên lửa đẩy, SpaceX đang từng bước thay đổi cách con người tiếp cận hoạt động khám phá không gian, mở ra cơ hội chinh phục vũ trụ.

Vào tháng 10 năm nay, tàu vũ trụ của Nhật Bản đã được phóng lên không gian, hướng tới Sao Hỏa với nhiệm vụ khám phá bí ẩn của hành tinh này và mang các mẫu vật trở về Trái Đất. Sứ mệnh đưa thiết bị thăm dò tự động cùng một robot tự hành xuống Phobos, một trong hai vệ tinh của Sao Hỏa. Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng tàu vũ trụ từ sân bay vũ trụ chính của Nhật Bản trên đảo Tanegashima.

Và trong tháng 4.2026, tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) mang theo tàu Orion chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ bước vào hành trình chinh phục không gian. Sứ mệnh Artemis II không chỉ là một chuyến bay thử nghiệm mà còn là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, con người thực hiện hành trình bay quanh Mặt Trăng.

Hành trình kéo dài 10 ngày đưa phi hành đoàn vượt qua bầu khí quyển và đạt tốc độ siêu thanh chỉ trong vòng một phút. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt, khi con tàu đưa 4 phi hành gia trở lại khám phá Mặt Trăng lần đầu sau hơn 50 năm.

Theo các chuyên gia, vào thời gian tới sẽ còn thêm nhiều chuyến khám phá không gian của tàu vũ trụ, mang theo những mục tiêu và sứ mệnh đầy tham vọng. Những hành trình này sẽ tiếp tục giải mã các bí ẩn của vũ trụ và mở ra triển vọng mới cho việc đưa con người tiến xa hơn vào không gian.

Những mục tiêu tham vọng chinh phục vũ trụ

Trong thời gian dài, Mỹ luôn tập trung vào việc thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ thương mại, tạo điều kiện cho hoạt động vận tải thương mại lên Mặt Trăng, đưa robot thương mại lên Sao Hỏa và nghiên cứu các phương thức thương mại để đưa con người lên Sao Hỏa.

Nhà Trắng đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt ít nhất 1.000 vụ phóng và hạ cánh mỗi năm. Đồng thời kỳ vọng có thể mang đến cơ hội đưa người Mỹ lên Mặt Trăng vào năm 2028 và thiết lập các thành phần cơ bản của căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 2030.

Trong khi đó, Trung Quốc đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030. Không chỉ là chuyến đổ bộ, nước này còn đặt mục tiêu xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng, với sứ mệnh khám phá không gian sâu trong tương lai.

Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất đưa được các mẫu đá từ vùng tối phía xa của Mặt Trăng trở về Trái Đất. Hiện nước này đang đẩy nhanh dự án xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, tạo nên một trung tâm lâu dài nghiên cứu khoa học và khám phá vũ trụ.

Sự phát triển vượt trội của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang đến cơ hội phát triển robot hình người có kiểu dáng đặc biệt để trở thành một công nhân đa năng để xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng.

Theo các chuyên gia, sức mạnh tạo nên bước tiến vượt trội của Trung Quốc cũng thúc đẩy khả năng xây dựng một hệ sinh thái khoa học, công nghệ đồng bộ và tự chủ. Sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ động cơ, vật liệu tiên tiến, hệ thống định vị tinh vi cùng ứng dụng AI và robot thám hiểm cũng mang đến những cơ hội mới thúc đẩy chinh phục vũ trụ trong tương lai.

Với cuộc đua đầy tham vọng này, những bước tiến mới trong công nghệ tàu vũ trụ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng khám phá không gian của nhân loại. Không chỉ mở ra cơ hội tìm kiếm những vùng đất và nguồn tài nguyên mới, những thành tựu này còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ và mở rộng hiểu biết của con người về vũ trụ. Trong tương lai, cuộc đua ấy hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những đột phá mang tính bước ngoặt, đưa hành trình chinh phục không gian của nhân loại tiến xa hơn nữa.